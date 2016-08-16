«Чем это не герои?»: журналист «Прессбола» о выступлении Самсонова и Герасимени в Рио

Да, может, мы не выиграем какое-то большое количество медалей, зато у нас появятся герои, на которых мы можем смотреть и мы, взрослые, рассказывать нашим детям. И это следующее поколение уже будет иметь впереди какие-то ориентиры.

Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер: Просто давайте из спортивной плоскости перейдём в какую-то гражданскую. То есть, мы говорим о том, что стране не хватает героев, но, тем не менее, видим, что с этими четырьмя медалями, у нас, всё-таки, герои есть. У нас есть Володя Самсонов, за которого я искренне болел, несмотря на то, что ему 40 лет. Я уверен, что он даже на следующей Олимпиаде может выступать. Ему респект – биться с китайцами, в общем-то, в одиночку – это просто сверх что-то. Есть наши баскетболистки, которые всем проигрывали по чуть-чуть, но мы их любим. Есть фантастическое выступление , считаю, Саши Герасимени.

Именно от нас, журналистов, будет зависеть основная волна эмоций по поводу этих Олимпийских игр . Поэтому ещё раз повторю вопрос: как к этому относиться: мы должны воспринимать это, как трагедию? Как вопрос, который надо задавать на самом высоком уровне? Помните предыдущие Олимпийские игры – все соревнования были какие-то медальные планы, сейчас мы говорим об этом значительно спокойней. Итак, какой должен быть тон, в том числе, и наших высказываний?

Олег Горунович, главный редактор портала Tribuna.com:

С другой стороны, у нас уже с Олимпиад приезжали не раз герои. И пресса по этому поводу фонтанировала позитивом.

Ликовали, радовались, но это не вызвало никакого бума в детских школах. Мне кажется, в Играх немного преувеличивается роль прессы. В данном вопросе журналисты не загонят детей в спортивные секции, не заставят детей заниматься, как бы мы не старались поэтизировать наших героев. Мы можем рассказывать про Домрачеву, про Азаренко, про Сашу Герасименю. Сергей, может, более плотно следит, он общается с Александрой Герасименей. Видит ли Сергей какой-то большой приток пловцов в наших школах? Есть ли там бум в плавании? Вот я смотрю по нашей команде – никакого бума нет. Хотя Герасименя выиграла медаль четыре года назад. Уже можно было бы.

Такой вопрос, мне кажется, по другим видам спорта, когда видят успешных ребят, не знаю, что происходит в плавании, но я вижу, что происходит в футболе и теннисе: ребята ориентируются на успешных.

Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер:

Знаете, когда в Америке начался бум спортивной гимнастики? Он начался с Ольги Корбут, с Олимпиады 1972, 1976 года, когда люди видели, что это «чудо с косичками» может делать, встреча с Никсоном и так далее. Начали возникать гимнастические клубы, начали ходить туда дети, постепенно расслаивались на тех, кто просто ходит и тех, которые хотят чего-то добиться. Что мы видим сегодня?

Американцы нам присылают человека своего в команду, сами побеждают везде: и мальчики, и девочки.

Опять же, возвращаемся обратно, что мы видим сегодня? Мы видим клуб Саши Герасимени, мы видим клуб Саши Наркевич – нашего серебряного призёра по художественной гимнастике прошлого года. Мы видим огромное количество бегающих людей, в том числе, Егор, и мы с тобой, которые готовятся к полумарафону. Да, это не Олимпиада, но вместе с нами будут бегать, уже бегают наши дети, потом, возможно, наши внуки, дети детей и так далее. То есть, вот та массовость, о которой мы говорили, она не насильственная, это та, которая проходит через наше сознание. Мы можем сказать: «Ребята, приходите». Но, когда мы возьмём своих детей и друзей, и придём в спортивные школы, там же окажутся наши дети, которых не надо будет подталкивать, которым будет просто интересно. Это такой, считаю, американский путь, по которому сейчас идём, хотя когда-то мы сами задали американцам эту дорогу через Ольгу Корбут.

Давайте немножко поговорим о тех ребятах, которые сейчас в Рио. И больше мне хотелось бы заострить внимание на тех, кто не дошёл до медалей, но, действительно, настоящие герои. Вот Владимир Самсонов, полуфинал, взрослый, легенда, вообще, для Беларуси, да и мирового настольного тенниса, но немного не хватило. Современный спорт, всё-таки, чисто субъективно, в процентах – сколько там уже удачи, а не просто мастерства?

Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер:

Я знаю, что у Володи была травма межрёберных мышц. Скажу по себе, когда у меня было то же самое, три месяца никаких резких движений. Я удивлён, как он, вообще, выходил на эти матчи. Я полагаю, что, конечно же, там медицина приложила все усилия, но, я думаю, что ему было очень-очень трудно, как человек скромный, он об этом не говорил.