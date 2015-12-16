«Спасибо за сына»: как биатлонист Антон Шипулин растрогал жену и пользователей соцсетей
Новости России. На днях российский биатлонист Антон Шипулин впервые стал отцом. Сын олимпийского чемпиона – настоящий богатырь, рост малыша – 55 сантиметров, вес – 4290 граммов.
Антон Шипулин (запись в Instagram):
Сегодня я проснулся самым счастливым человеком! Моя любимая жена подарила мне сына-богатыря!
Источник фото: instagram.com/anton_shipulin/
Антон Шипулин не смог присутствовать при родах лично из-за участия в Кубке мира. Однако молодой человек нашел оригинальный способ поблагодарить супругу за сына. Послание, судя по бурной реакции в социальных сетях, растрогало и поклонников биатлона.
Источник фото: instagram.com/anton_shipulin/
Антон Шипулин – тот еще романтик. Предложение руки и сердца своей возлюбленной спортсмен сделал в одном из кинотеатров Екатеринбурга. Перед началом фильма «А зори здесь тихие» вместо рекламы был показан романтический ролик с участием Шипулина. В нем биатлонист рассказал о своих чувствах. Как только свет в зале зажегся, мужчина преподнес возлюбленной огромный букет роз. Девушка, не раздумывая, ответила «да».
Источник фото: instagram.com/anton_shipulin/