«Спасибо за сына»: как биатлонист Антон Шипулин растрогал жену и пользователей соцсетей

Новости России. На днях российский биатлонист Антон Шипулин впервые стал отцом. Сын олимпийского чемпиона – настоящий богатырь, рост малыша – 55 сантиметров , вес – 4290 граммов . Антон Шипулин (запись в Instagram): Сегодня я проснулся самым счастливым человеком! Моя любимая жена подарила мне сына-богатыря!

Антон Шипулин не смог присутствовать при родах лично из-за участия в Кубке мира. Однако молодой человек нашел оригинальный способ поблагодарить супругу за сына. Послание, судя по бурной реакции в социальных сетях, растрогало и поклонников биатлона. Источник фото: instagram.com/anton_shipulin/

Антон Шипулин – тот еще романтик. Предложение руки и сердца своей возлюбленной спортсмен сделал в одном из кинотеатров Екатеринбурга. Перед началом фильма «А зори здесь тихие» вместо рекламы был показан романтический ролик с участием Шипулина. В нем биатлонист рассказал о своих чувствах. Как только свет в зале зажегся, мужчина преподнес возлюбленной огромный букет роз. Девушка, не раздумывая, ответила «да».