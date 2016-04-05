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Домрачева и Бьорндален в октябре станут родителями

05 апреля 2016 07:28
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Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева официально заявили о своем романе и сообщили, что примерно в октябре они станут родителями. Об этом норвежский биатлонист сообщил 5 апреля на пресс-конференции, а белорусская спортсменка – на своем официальном сайте.

Уле-Эйнар Бьорндален, биатлонист:
У меня давно были хорошие отношения с Дарьей. В последнее время они продолжают развиваться и дошли до того, что мы станем родителями. Мы с нетерпением ждем этого.

Дарья Домрачева, биатлонистка:
Наша жизнь многогранна. И так важно самые значимые в ней цели осуществить вовремя.  30 лет - прекрасный возраст для рождения ребёнка. Осенью я стану мамой! Это событие запланированное и очень желанное. Сегодня - это самое главное, что происходит в моей жизни! 

Что будет со спортивной карьерой Дарьи, еще неизвестно.

Последний сезон биатлонистка пропустила и планировала все наверстать в следующем.

Дарья Домрачева, биатлонистка:
Я продолжаю умеренные тренировки под наблюдением специалистов и буду очень стараться вернуться к гонкам в январе. Конечно, я предполагаю, что будет непросто, но я, как всегда, готова серьёзно трудиться, шаг за шагом возвращаясь в хорошую соревновательную форму, и уже очень скучаю по духу большого биатлона.

Слухи об отношениях именитых биатлонистов взоврали интернет уже три года назад.

На это белоруска заявила, что не хочет афишировать личную жизнь, а единственной «официальной информацией о моей личной жизни будет только сообщение о моем замужестве». 

# Биатлон # Дарья Домрачева # калейдоскоп # Оле-Эйнар Бьорндален

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