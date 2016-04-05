Дарья Домрачева о беременности: 30 лет – прекрасный возраст для рождения ребёнка

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева объявила о своей беременности. На официальном сайте спортсменка опубликовала комментарий «Слова о самом главном», в котором просит своих болельщиков «с уважением отнестись к данной новости» и искренне надеется на понимание общественности.

Отец ребенка – норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. Он также с нетерпением ждет рождения ребенка.

Трехкратная олимпийская чемпионка ранее упоминала о том, что не хотела бы отвлекаться на обсуждение подробностей личной жизни. И лишь информация о замужестве может быть достаточно весомой причиной для официальных заявлений.

Сейчас Дарье 29 лет, мамой она станет в 30.

И, как заверяет белоруска, это хороший возраст для пополнения семьи. Рождение первенца ожидается в октябре.

Дарья Домрачева, биатлонистка:

Это событие запланированное и очень желанное. Сегодня – это самое главное, что происходит в моей жизни!

Болельщики со всего мира, а также неравнодушные белорусы волнуются, как беременность Домрачевой отразится на ее карьере. Прошлый сезон биатлонистка пропустила и собиралась вернуться к спорту в следующем. Сама Дарья утверждает, что уже соскучилась «по духу большого биатлона», даже сейчас умеренно тренируется, чтобы не потерять форму.

Дарья постарается вернуться к гонкам в начале 2017-го.

Дарья Домрачева:

Я предполагаю, что будет непросто, но я, как всегда, готова серьёзно трудиться, шаг за шагом возвращаясь в хорошую соревновательную форму.

По мнению Дарьи, заявление на официальном сайте не нуждается в дополнительных комментариях, и давать их журналистам она не собирается.