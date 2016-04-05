Губерниев о беременности Домрачевой: Дарья и Уле-Эйнар – вы просто молодцы!

Новость о том, что королева биатлона, белоруска Дарья Домрачева ждет первенца, стала приятным сюрпризом для многомиллионной армии поклонников в Беларуси, Норвегии и по всему миру.



Пара Дарья Домрачева – Уле-Эйнар Бьерндален получают восторженные комментарии и поздравления. На своей странице в социальной сети на событие отреагировал знаменитый российский комментатор Дмитрий Губерниев. В 2015-м, в день святого Валентина Домрачева сразу после финиша показала в камеру сердечко.

Комментатор Дмитрий Губерниев тогда отметил: «Кому валентинка, Дарья? Кто тот счастливец? Я, кстати, знаю, но не скажу».





Фото: Дарья Домрачева и Дмитрий Губерниев. Источник фото: instagram.com/dadofun/

«Даша в моей жизни – совершенно особенный человек», – не раз отмечал журналист в своих интервью. В этот, совершенно особенный для Дарьи момент жизни Губерниев, пишет: «Дарья и Уле-Эйнар – вы просто молодцы! Ура!». Дмитрий Губерниев, российский комментатор (запись на странице в Instagram):

Эти замечательные люди скоро станут мамой и папой! Домрачева и Бьерндален ждут ребенка! Ребята, я очень рад за Вас! Дарья и Уле-Эйнар – вы просто молодцы! Ура!



Фото: Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален