Губерниев о беременности Домрачевой: Дарья и Уле-Эйнар – вы просто молодцы!
Новость о том, что королева биатлона, белоруска Дарья Домрачева ждет первенца, стала приятным сюрпризом для многомиллионной армии поклонников в Беларуси, Норвегии и по всему миру.
Пара Дарья Домрачева – Уле-Эйнар Бьерндален получают восторженные комментарии и поздравления. На своей странице в социальной сети на событие отреагировал знаменитый российский комментатор Дмитрий Губерниев.
В 2015-м, в день святого Валентина Домрачева сразу после финиша показала в камеру сердечко.
Комментатор Дмитрий Губерниев тогда отметил: «Кому валентинка, Дарья? Кто тот счастливец? Я, кстати, знаю, но не скажу».
Фото: Дарья Домрачева и Дмитрий Губерниев. Источник фото: instagram.com/dadofun/
«Даша в моей жизни – совершенно особенный человек», – не раз отмечал журналист в своих интервью. В этот, совершенно особенный для Дарьи момент жизни Губерниев, пишет:
«Дарья и Уле-Эйнар – вы просто молодцы! Ура!».
Дмитрий Губерниев, российский комментатор (запись на странице в Instagram):
Эти замечательные люди скоро станут мамой и папой! Домрачева и Бьерндален ждут ребенка! Ребята, я очень рад за Вас! Дарья и Уле-Эйнар – вы просто молодцы! Ура!
Фото: Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален
5 апреля восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьерндален объявил не только о том, что его любимая женщина – Дарья Домрачева – ждет от него ребенка.
42-летний спортсмен также заявил, что продолжит карьеру.
Более того, в его планах и участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Дмитрий Губерниев, российский комментатор (запись на странице в Instagram):
Ребята! Он никуда не уходит! Он остается! Бьерндален продолжает Карьеру Спортсмена! Дедушка наш, золотой! Юный, безусый баобабик! Улечка-Эйнарушка! Любим тебя!