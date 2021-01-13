Прямой эфир

Сергей Тетерин о победе Арины Соболенко в Абу-Даби: «Она чётко понимает, не путает политику и спорт»

13 января 2021 16:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Арина Соболенко – победительница международного турнира в Абу-Даби. Теннисистка принимает поздравления целый день. Теплые слова в адрес спортсменки направил хоккейный клуб «Динамо-Минск».     

Кроме того, достижение белоруски отметили в WTA и многие мировые СМИ. Не остались в стороне и функционеры из нашей федерации тенниса.   

Соболенко выиграла престижный турнир в Абу-Даби и улучшила рекордную статистику (читать далее).   

Сергей Тетерин о победе Арины Соболенко в Абу-Даби: «Она чётко понимает, не путает политику и спорт» -1

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:  
Хороший старт в новом году. Я думаю, что этот год будет лучше для нее, она будет радовать и нас, и меня как руководителя. Думаю, что это не последняя ее победа, у нее хватило сил, чтобы она прогрессировала от матча к матчу и, наверное, радовала всех нас, всю нашу страну и всех, кому наша страна не безразлична. Она является хорошим примером, она четко понимает, она не путает политику и спорт, для нее страна существует, флаг существует. Она выходит и борется под этим флагом, под нашим флагом, под белорусским. И самое главное, что она побеждает.    

# Теннис # Сергей Тетерин # Арина Соболенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Оберхофе стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону
13 января 2021 14:51

В Оберхофе стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону

«Можем набраться игрового опыта». Что говорят участники минского чемпионата по теннису в помещении
13 января 2021 14:49

«Можем набраться игрового опыта». Что говорят участники минского чемпионата по теннису в помещении

Тренеры отмечают, что девочки играют азартнее мальчиков. Знакомим с представительницами женского футбола Беларуси
13 января 2021 14:35

Тренеры отмечают, что девочки играют азартнее мальчиков. Знакомим с представительницами женского футбола Беларуси