Сергей Тетерин о победе Арины Соболенко в Абу-Даби: «Она чётко понимает, не путает политику и спорт»

Новости Беларуси. Арина Соболенко – победительница международного турнира в Абу-Даби. Теннисистка принимает поздравления целый день. Теплые слова в адрес спортсменки направил хоккейный клуб «Динамо-Минск».
Кроме того, достижение белоруски отметили в WTA и многие мировые СМИ. Не остались в стороне и функционеры из нашей федерации тенниса.
Соболенко выиграла престижный турнир в Абу-Даби и улучшила рекордную статистику (читать далее).
Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:
Хороший старт в новом году. Я думаю, что этот год будет лучше для нее, она будет радовать и нас, и меня как руководителя. Думаю, что это не последняя ее победа, у нее хватило сил, чтобы она прогрессировала от матча к матчу и, наверное, радовала всех нас, всю нашу страну и всех, кому наша страна не безразлична. Она является хорошим примером, она четко понимает, она не путает политику и спорт, для нее страна существует, флаг существует. Она выходит и борется под этим флагом, под нашим флагом, под белорусским. И самое главное, что она побеждает.