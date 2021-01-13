Сергей Тетерин о победе Арины Соболенко в Абу-Даби: «Она чётко понимает, не путает политику и спорт»

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:

Хороший старт в новом году. Я думаю, что этот год будет лучше для нее, она будет радовать и нас, и меня как руководителя. Думаю, что это не последняя ее победа, у нее хватило сил, чтобы она прогрессировала от матча к матчу и, наверное, радовала всех нас, всю нашу страну и всех, кому наша страна не безразлична. Она является хорошим примером, она четко понимает, она не путает политику и спорт, для нее страна существует, флаг существует. Она выходит и борется под этим флагом, под нашим флагом, под белорусским. И самое главное, что она побеждает.