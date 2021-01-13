«Можем набраться игрового опыта». Что говорят участники минского чемпионата по теннису в помещении
Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по теннису в помещении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
13 января в одиночных разрядах и у мужчин, и у женщин прошли матчи за выход в четвертьфинал. Так, например, в 1/4 прошла трехкратная чемпионка страны Юлия Готовко, победившая Дарью Хомутянскую 6:4, 6:1.
Юлия Готовко, участница турнира:
Я считаю, что я победила за счет определенного уровня игры, который я набивала на тренировках.
Для нас это хорошо, что есть какой-то турнир дома, можем сыграть. Потому что сейчас мало куда можно выехать из-за карантина. Можем набраться игрового опыта дома.
Победители в парных разрядах определятся уже в пятницу, 15 января, а в миксте и одиночке золото разыграют в субботу, 17 января.