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«Можем набраться игрового опыта». Что говорят участники минского чемпионата по теннису в помещении

13 января 2021 14:49
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Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат страны по теннису в помещении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

13 января в одиночных разрядах и у мужчин, и у женщин прошли матчи за выход в четвертьфинал. Так, например, в 1/4 прошла трехкратная чемпионка страны Юлия Готовко, победившая Дарью Хомутянскую 6:4, 6:1.  

«Можем набраться игрового опыта». Что говорят участники минского чемпионата по теннису в помещении-1

Юлия Готовко, участница турнира:   
Я считаю, что я победила за счет определенного уровня игры, который я набивала на тренировках.

Для нас это хорошо, что есть какой-то турнир дома, можем сыграть. Потому что сейчас мало куда можно выехать из-за карантина. Можем набраться игрового опыта дома.  

«Можем набраться игрового опыта». Что говорят участники минского чемпионата по теннису в помещении-4

Победители в парных разрядах определятся уже в пятницу, 15 января, а в миксте и одиночке золото разыграют в субботу, 17 января.   

# Теннис # Юлия Готовко # Дарья Хомутянская # Фотофакт

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