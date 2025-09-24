В очереди уже порядка 20 автобусов – что происходит на границе с Польшей перед открытием перехода

Варшава приняла решение о возобновлении работы пунктов пропуска на белорусско-польской границе. Произойдет это ровно в полночь по польскому времени, или в час ночи – по белорусскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом логичном шаге, в который мало кто верил, накануне заявил польский премьер. Сейчас не будем вспоминать вчерашние колкости и новые угрозы Дональда Туска. Главное на этот момент то, что проблема тысяч рядовых граждан, среди которых, к слову, и немало польских грузоперевозчиков, терпящих колоссальные убытки, похоже, будет решена. Что за несколько часов до «времени Х» происходит у пункта пропуска «Брест», узнаем у Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Мы находимся у пункта пропуска «Брест» на белорусско-польской границе, который должен открыться уже в час ночи по белорусскому времени и в 12 – по польскому. Таким безмятежным и спокойным на фоне закатного солнца мы его не припомним – здесь всегда кипела жизнь, но сегодня вот так. Впрочем, перед шлагбаумом уже собираются автобусы. Мы пообщались с пассажирами первого, который, скорее всего, и откроет движение.

Автобус из Гомеля держал путь на Латвию в пункт пропуска «Григоровщина». Пропускная способность – негласная, естественно – в эти дни составляла не более восьми автобусов в сутки. На полпути пассажиров застала новость об открытии белорусско-польской границы и водитель принял решение разворачиваться в пункт пропуска «Брест». Автобус в ожидании с 9 часов вечера вчерашнего дня. Но даже это не огорчает на фоне многочасовых простоев в очередях на латвийском направлении.

Водитель Денис работает международником уже два года. Его автобус польского перевозчика оказался в числе тех, перед кем закрылся шлагбаум в ночь с 11 на 12 сентября. Сегодня снова первый и снова на въезд. Надеется, этот раз будет удачнее. Денис, водитель-международник:

Мы до последнего стояли, ждали, может быть, успеем как польский автобус. Техосмотр надо было пройти, все нюансы уточнить. Стояли третьими – нас развернули, перед нашим носом закрыли границу. А сейчас едем открывать. Мы первые как раз приехали, инициатива была от работодателя. Мы в Минске развернулись, пассажиров спросили, кто за, кто против. Все сказали, что согласны. ГПК: поступило официальное уведомление об открытии белорусско-польской границы в ночь на 25 сентября.