Торговля и организация медпомощи на селе. Наталья Кочанова встретилась в Могилёве с депутатами трёх областей

Такие встречи с депутатами всех уровней уже стали традиционными. Они проводятся раз в три месяца и дают возможность обмениваться мнениями о событиях в каждом регионе, получать квалифицированные ответы и донести их до населения. На этот раз к диалогу присоединились руководители Минздрава, МАРТа, Белкоопсоюза, чтобы видеть объективную картину по каждому региону.

Вопросы торговли, организации медицинской помощи в сельской местности и коррупции обсудили 24 сентября в Могилеве на встрече, которую провела председатель Совета Республики Наталья Кочанова с председателями Советов депутатов Могилевской, Гомельской и Витебской областей. В фокусе внимания острые темы, которые беспокоят население, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У депутатов была возможность напрямую задать вопросы. Важные тезисы встречи: максимально сохранить магазины и ФАПы в сельской местности, создать дополнительные условия для молодых врачей, которые работают на периферии (как вариант – обеспечить их служебным транспортом), перераспределить социальную нагрузку на коммерческий сектор, выполнять социальные гарантии обслуживать глубинку в том числе.

Александр Горошкин, председатель Могилевского областного Совета депутатов:

Это как раз возможность у нас, у депутатского корпуса, даже не уровня областного, а первичного, базового, задать непосредственно вопросы регулятору, когда ответы на эти вопросы получаешь не через шестые руки, а от тех людей, от которых это зависит. Я уверен, что результаты будут гораздо быстрее достигнуты на местах в результате таких встреч.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Принимать правильные решения можно тогда, когда они действительно идут от жизни, как говорит Президент нашей страны. Он четко ставит перед нами задачи, которые должны решать все. Мы депутаты, исполнительная власть, органы местного самоуправления, общественные организации. И это надо слышать и понимать, потому что то, что волнует наших людей, должно найти отражение в законодательных актах, в нормативно-правововых актах, которые принимаются. Самое главное, чтобы это было эффективно.

В центре внимания сельская местность неслучайно. Стратегическое направление страны – сильные регионы. Этот вектор останется ключевым и в следующую пятилетку, а это значит, что жители Беларуси независимо от места регистрации должны получать квалифицированную медицинскую помощь и иметь все необходимые для жизни социальные объекты.