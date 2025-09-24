БРСМ объединяет около 435 тыс. активистов! В Минске прошёл 46-й Съезд молодёжной организации

Белорусский республиканский союз молодежи избрал нового руководителя. Первым секретарем ЦК БРСМ стал Владимир Павловский – самый молодой депутат Палаты представителей Национального собрания нынешнего созыва. Также на 46-м Съезде общественной организации определены новый состав Центрального комитета и центральной контрольной комиссии Союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники Съезда также подвели итоги деятельности БРСМ за прошедшую пятилетку и определили приоритеты на будущую. Задачи перед общественной организацией поставил глава государства на встрече с идеологическим активом страны. Кроме патриотического воспитания, это волонтерство и стройотряды. За годы работы БРСМ значительно расширил направления деятельности. Участники организации выступают главными инициаторами Всебелорусской молодежной стройки. В 2025 году юноши и девушки трудятся над возведением Национального исторического музея и парка Народного единства. Развивается и волонтерское движение, сегодня оно охватывает почти 40 тысяч активистов.

Владимир Павловский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Восемь основных направлений, они на сегодняшний день уже зарекомендовали себя с положительной стороны, зарекомендовали со стороны нашей молодежи. Но мы не должны останавливаться на этом. Мы должны дойти до каждого нашего активиста, до каждого нашего члена первичной организации, спросить у него, нужно ли ему это. Может, он привнесет какие-то свои идеи, свое видение. Мы должны идти в ногу со временем, должны быть современной молодежной организацией, которая на сегодняшний день будет актуальна и у союзной молодежи, и тех, кто пока что не находится в наших рядах. В ряды движения необходимо вовлечь всю молодежь, и прежде всего посредством ее участия в мероприятиях, которые будут ей интересны. Это подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. БРСМ также должна стать основным оператором трудоустройства. Только за 2024 год благодаря Союзу первое рабочее место нашли более 58 тысяч человек. Оказывается помощь и в реализации научных проектов. В рамках конкурса «100 идей для Беларуси» внедрено в экономику 3 600 инициатив в самых разных сферах: от сельского хозяйства до медицины. Как преемник ленинского комсомола, БРСМ продолжает дело, основанное на принципах справедливости, дружбы и активной жизненной позиции. 46-й Съезд Союза приурочили к 105-летию возникновения ЛКСМБ.