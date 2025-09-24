«Белосток жил за счёт белорусов» – поговорили с первыми в очереди людьми на польской границе

Варшава приняла решение о возобновлении работы пунктов пропуска на белорусско-польской границе. Произойдет это ровно в полночь по польскому времени, или в час ночи – по белорусскому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы пообщались с пассажирами первого автобуса, который, скорее всего, и откроет движение.

Мы ехали через Латвию, водитель сообщил, что открывается этой ночью, с 25-го на 26-е, и мы все вместе приняли решение переехать сюда. Непонятно на сегодня, на сколько они открыли, как это будет дальше. Поэтому ждем, посмотрим. Думаю, в дальнейшем все наладится, будут работать и остальные пункты пропуска.

Каждому, наверное, белорусу хотелось, чтобы эти границы были открыты. Мне кажется, тот же Белосток жил за счет белорусов. Хотелось бы, чтобы были нормальные отношения между странами-соседями.