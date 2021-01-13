В Оберхофе стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону

Первым на дистанцию ушел белорус Сергей Бочарников. Уже в гонке еще один наш соотечественник, Антон Смольский, у него 13-й стартовый номер. Еще три атлета из сборной Беларуси уйдут на дистанцию немного позже: 48-й номер на бипе у Романа Елетнова, у Максима Воробья – 66-й, у Никиты Лобастова – 88-й.