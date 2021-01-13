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В Оберхофе стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону

13 января 2021 14:51
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Новости Беларуси. Шестой этап Кубка мира по биатлону 13 января стартовал в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй этап подряд принимает Оберхоф. В 16:30 стартовала мужская спринтерская гонка. 

В Оберхофе стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону-1

Первым на дистанцию ушел белорус Сергей Бочарников. Уже в гонке еще один наш соотечественник, Антон Смольский, у него 13-й стартовый номер. Еще три атлета из сборной Беларуси уйдут на дистанцию немного позже: 48-й номер на бипе у Романа Елетнова, у Максима Воробья – 66-й, у Никиты Лобастова – 88-й.  

# Биатлон # Сергей Бочарников # Антон Смольский # Роман Елетнов # Максим Воробей # Никита Лобастов # Фотофакт

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