Рыженков: необходимо остановить и повернуть вспять негативные тенденции в глобальной политике

К одному из самых обсуждаемых мировых событий – 80-й сессии Генассамблеи ООН. Сегодня, 24 сентября, день второй. В Нью-Йорке собрались около 150 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С высокой трибуны прозвучит и голос Беларуси. Нашу страну представляет глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков. Его выступление запланировано на 27 сентября. 24 сентября белорусский дипломат принимает участие в саммите по устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой глобальной экономике.

«Без мира не может быть устойчивого развития». Именно с этой цитаты нашего Президента началось выступление Максима Рыженкова. В своей речи дипломат призывал к организации глобального диалога по безопасности, а также к созданию новой справедливой многосторонней архитектуры развития, ядром которой станут региональные объединения, такие как ШОС, АСЕАН, ЕАЭС и БРИКС. Глава белорусского МИДа также настоял на том, что международные обязательства в помощи на развитие не должны зависеть от политических предпочтений стран-доноров. В этой связи все внешние препятствия, такие как санкции, торговые войны и ограничения в доступе к инновациям, должны быть устранены.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Действительно, в последние три десятилетия страны Запада делали все возможное для укрепления своей гегемонии и доминирования за счет ущемления интересов стран глобального большинства. Создание вооруженных конфликтов, провоцирование цветных революций и разжигание пожара войны в ряде регионов мира – конкретные проявления соответствующих действий. Что же нам всем делать? Первое – в политическом плане. Необходимо остановить и повернуть вспять негативные тенденции в глобальной политике.