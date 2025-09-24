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Рыженков: необходимо остановить и повернуть вспять негативные тенденции в глобальной политике

24 сентября 2025 17:00
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К одному из самых обсуждаемых мировых событий – 80-й сессии Генассамблеи ООН. Сегодня, 24 сентября, день второй. В Нью-Йорке собрались около 150 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С высокой трибуны прозвучит и голос Беларуси. Нашу страну представляет глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков. Его выступление запланировано на 27 сентября. 24 сентября белорусский дипломат принимает участие в саммите по устойчивой, инклюзивной и жизнестойкой глобальной экономике.

Рыженков: необходимо остановить и повернуть вспять негативные тенденции в глобальной политике-2

«Без мира не может быть устойчивого развития». Именно с этой цитаты нашего Президента началось выступление Максима Рыженкова. В своей речи дипломат призывал к организации глобального диалога по безопасности, а также к созданию новой справедливой многосторонней архитектуры развития, ядром которой станут региональные объединения, такие как ШОС, АСЕАН, ЕАЭС и БРИКС.

Глава белорусского МИДа также настоял на том, что международные обязательства в помощи на развитие не должны зависеть от политических предпочтений стран-доноров. В этой связи все внешние препятствия, такие как санкции, торговые войны и ограничения в доступе к инновациям, должны быть устранены.

Рыженков: необходимо остановить и повернуть вспять негативные тенденции в глобальной политике-4

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Действительно, в последние три десятилетия страны Запада делали все возможное для укрепления своей гегемонии и доминирования за счет ущемления интересов стран глобального большинства. Создание вооруженных конфликтов, провоцирование цветных революций и разжигание пожара войны в ряде регионов мира – конкретные проявления соответствующих действий. Что же нам всем делать? Первое – в политическом плане. Необходимо остановить и повернуть вспять негативные тенденции в глобальной политике.

Рыженков: необходимо остановить и повернуть вспять негативные тенденции в глобальной политике-6

Максим Рыженков также отметил, что, несмотря на все препятствия, создаваемые странами Запада, Беларусь успешно реализует Повестку-2030. Напомним, что это план ООН по достижению лучшего и более устойчивого будущего для всех, разработанный в 2015 году.

Рыженков: Беларусь продолжит курс на развитие многополярности и многостороннего сотрудничества

Такая позиция была озвучена Беларусью в ходе мероприятия высокого уровня, организованном китайской стороной на полях Генассамблеи ООН. Как отметил Максим Рыженков, инициатива глобального развития, а также другие идеи, предложенные для реализации в последние годы Китаем, являются примером ответственного мирового лидерства. 

В Нью-Йорке министр иностранных дел Беларуси также провел ряд встреч с коллегами из других стран. Переговоры были направлены на углубление торгово-экономического сотрудничества.

# Макcим Рыженков # ООН

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