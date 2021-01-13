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Тренеры отмечают, что девочки играют азартнее мальчиков. Знакомим с представительницами женского футбола Беларуси

13 января 2021 14:35
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Новости Беларуси. Женскому футболу быть. Игроки девичьей команды из Запольской средней школы, что на Червенщине, готовятся к участию в национальном турнире, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Тренеры отмечают, что девочки играют азартнее мальчиков. Знакомим с представительницами женского футбола Беларуси-1

Кстати, создана команда недавно, но есть успехи. На следующих соревнованиях девушкам Минской области предстоит сразиться, например, со столичной командой. И хотя женский футбол – явление не очень распространенное, сильных соперников хватает.

Тренеры отмечают, что девочки играют азартнее мальчиков. Знакомим с представительницами женского футбола Беларуси-4

Подробности в видеоматериале Анастасии Кончиц.

# Футбол Беларуси # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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