Тренеры отмечают, что девочки играют азартнее мальчиков. Знакомим с представительницами женского футбола Беларуси

Новости Беларуси. Женскому футболу быть. Игроки девичьей команды из Запольской средней школы, что на Червенщине, готовятся к участию в национальном турнире, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Кстати, создана команда недавно, но есть успехи. На следующих соревнованиях девушкам Минской области предстоит сразиться, например, со столичной командой. И хотя женский футбол – явление не очень распространенное, сильных соперников хватает.