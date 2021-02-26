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КХЛ. Минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников

26 февраля 2021 13:15
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» провело предпоследний матч регулярного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников-1

«Зубры» на выезде оказались сильнее рижских одноклубников – 2:1. Счет открыли хозяева, на 26-й минуте отличился Денис Паршин. Дальше забрасывали минчане. Илья Соловьев проявил себя во второй раз в сезоне, причем оба раза «динамовец» забрасывал в Риге. Через четыре минуты Роб Клинкхаммер удачно подставил клюшку под бросок Фальковского и стал автором победного гола. К слову, Степан продлевает свою результативную серию до трех матчей.

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников-4

Таким образом, минчане на финише регулярки точно не будут восьмыми, итоговое место «зубров» определится по итогам встречи 26 февраля в Санкт-Петербурге. Она начнется в 17:00.

# Хоккей Беларуси # Денис Паршин # Илья Соловьев # Роб Клинкхаммер # Фотофакт

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