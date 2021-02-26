КХЛ. Минское «Динамо» обыграло рижских одноклубников

«Зубры» на выезде оказались сильнее рижских одноклубников – 2:1. Счет открыли хозяева, на 26-й минуте отличился Денис Паршин. Дальше забрасывали минчане. Илья Соловьев проявил себя во второй раз в сезоне, причем оба раза «динамовец» забрасывал в Риге. Через четыре минуты Роб Клинкхаммер удачно подставил клюшку под бросок Фальковского и стал автором победного гола. К слову, Степан продлевает свою результативную серию до трех матчей.