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Сергей Ковальчук: «В Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта»

16 июля 2020 09:30
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Новости Беларуси. Кубок и первенство Беларуси по плаванию продолжаются в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июля соревнования посетил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Сергей Ковальчук: «В Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта» -1



Он отметил инфраструктуру города, а также высказал желание на примере одного региона продемонстрировать, как организована подготовка спортсменов в нашей стране.

Сергей Ковальчук: «В Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта» -3

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Сегодня в Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта. У нас вот центр притяжения Бреста – место, где мы находимся, здесь прекрасный 50-метровый бассейн, где проходит чемпионат республики, Кубок республики по плаванию. Прекрасная ледовая (арена – прим. ред.), легкоатлетический манеж, рядом – гребной канал, футбольный манеж, для гандбола прекрасная инфраструктура в Бресте.   

Вот мы сегодня смотрим на примере отдельно взятого региона, как грамотно использовать спортивную инфраструктуру, готовить резерв для подготовки национальных команд Республики Беларусь по различным видам спорта.  

Сергей Ковальчук: «В Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта» -6

Соревновательный день выдался богатым на новые достижения. Анастасия Шкурдай и Иван Адамчук побили юношеские рекорды.   

Шиманович о Шкурдай: «Всё сложилось в одно, и получился результат. Если бы это был просто талант, она бы один раз выстрелила»

Однако главным достижением отметился Иван Шамшурин: на дистанции 200 метров баттерфляем молодой человек установил новый национальный рекорд. Шамшурин коснулся бортика первым с результатом 2,05. Прежний рекорд принадлежал ему же.

Сергей Ковальчук: «В Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта» -9

Иван Шамшурин, победитель Кубка Беларуси по плаванию:
Это результат годовой работы, это единственный был старт на большой воде в этом сезоне для меня, и надо было показать хотя бы свой результат. Было бы неплохо улучшить, да и так для такой обстановки в мире – это хороший результат.

Соревнования в Бресте завершатся в субботу, 18 июля.  

# Плавание # Сергей Ковальчук # Иван Шамшурин # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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