Сергей Ковальчук: «В Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта»

Новости Беларуси. Кубок и первенство Беларуси по плаванию продолжаются в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июля соревнования посетил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

Он отметил инфраструктуру города, а также высказал желание на примере одного региона продемонстрировать, как организована подготовка спортсменов в нашей стране.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Сегодня в Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта. У нас вот центр притяжения Бреста – место, где мы находимся, здесь прекрасный 50-метровый бассейн, где проходит чемпионат республики, Кубок республики по плаванию. Прекрасная ледовая (арена – прим. ред.), легкоатлетический манеж, рядом – гребной канал, футбольный манеж, для гандбола прекрасная инфраструктура в Бресте.

Вот мы сегодня смотрим на примере отдельно взятого региона, как грамотно использовать спортивную инфраструктуру, готовить резерв для подготовки национальных команд Республики Беларусь по различным видам спорта.