Сергей Ковальчук: «В Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта»

Новости Беларуси. Кубок и первенство Беларуси по плаванию продолжаются в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июля соревнования посетил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Новости Беларуси. Кубок и первенство Беларуси по плаванию продолжаются в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июля соревнования посетил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Он отметил инфраструктуру города, а также высказал желание на примере одного региона продемонстрировать, как организована подготовка спортсменов в нашей стране.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Сегодня в Бресте прекрасная инфраструктура для всех практически видов спорта. У нас вот центр притяжения Бреста – место, где мы находимся, здесь прекрасный 50-метровый бассейн, где проходит чемпионат республики, Кубок республики по плаванию. Прекрасная ледовая (арена – прим. ред.), легкоатлетический манеж, рядом – гребной канал, футбольный манеж, для гандбола прекрасная инфраструктура в Бресте.
Вот мы сегодня смотрим на примере отдельно взятого региона, как грамотно использовать спортивную инфраструктуру, готовить резерв для подготовки национальных команд Республики Беларусь по различным видам спорта.
Соревновательный день выдался богатым на новые достижения. Анастасия Шкурдай и Иван Адамчук побили юношеские рекорды.
Шиманович о Шкурдай: «Всё сложилось в одно, и получился результат. Если бы это был просто талант, она бы один раз выстрелила»
Однако главным достижением отметился Иван Шамшурин: на дистанции 200 метров баттерфляем молодой человек установил новый национальный рекорд. Шамшурин коснулся бортика первым с результатом 2,05. Прежний рекорд принадлежал ему же.
Иван Шамшурин, победитель Кубка Беларуси по плаванию:
Это результат годовой работы, это единственный был старт на большой воде в этом сезоне для меня, и надо было показать хотя бы свой результат. Было бы неплохо улучшить, да и так для такой обстановки в мире – это хороший результат.
Соревнования в Бресте завершатся в субботу, 18 июля.