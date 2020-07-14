Главный тренер «Мешков Брест» Рауль Алонсо: «Мы хотим достигать максимума во всех соревнованиях»

Новости Беларуси. Вышли из отпуска и игроки брестского гандбольного клуба. Они начинают подготовку к сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. Причем начали с названия: теперь БГК имени Мешкова официально переименован в «Мешков Брест».

Это сделано для того, чтобы облегчить восприятие бренда за границей. Что касаемо подготовки к новому сезону, то на прошлой неделе спортсмены прошли медосмотр.

Александр Шкуринский, левый полусредний «Мешков Брест»:

Долго не играли и уже соскучились по друг другу, по тренировкам. Поэтому сейчас с новыми силами начали работать и ждем информации по тому, как будем играть, когда начнем играть. Пока только работаем, а дальше посмотрим.

Нам самое главное – хорошо подготовиться, вспомнить взаимосвязи – новички пришли. Нужно наиграться. Я думаю, время есть. Мы собрались 1 июля, у нас есть как минимум два месяца. Я думаю, все будет хорошо. Если будет каждый выкладываться, все будет нормально.