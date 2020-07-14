Главный тренер «Мешков Брест» Рауль Алонсо: «Мы хотим достигать максимума во всех соревнованиях»

Новости Беларуси. Вышли из отпуска и игроки брестского гандбольного клуба. Они начинают подготовку к сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. Причем начали с названия: теперь БГК имени Мешкова официально переименован в «Мешков Брест».
Новости Беларуси. Вышли из отпуска и игроки брестского гандбольного клуба. Они начинают подготовку к сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. Причем начали с названия: теперь БГК имени Мешкова официально переименован в «Мешков Брест».
Это сделано для того, чтобы облегчить восприятие бренда за границей. Что касаемо подготовки к новому сезону, то на прошлой неделе спортсмены прошли медосмотр.
Во вторник у парней Рауля Алонсо состоялась первая тренировка в их домашнем зале спортивного комплекса «Виктория».
Александр Шкуринский, левый полусредний «Мешков Брест»:
Долго не играли и уже соскучились по друг другу, по тренировкам. Поэтому сейчас с новыми силами начали работать и ждем информации по тому, как будем играть, когда начнем играть. Пока только работаем, а дальше посмотрим.
Нам самое главное – хорошо подготовиться, вспомнить взаимосвязи – новички пришли. Нужно наиграться. Я думаю, время есть. Мы собрались 1 июля, у нас есть как минимум два месяца. Я думаю, все будет хорошо. Если будет каждый выкладываться, все будет нормально.
Рауль Алонсо, главный тренер «Мешков Брест»:
Цель остается прежней: мы хотим достигать максимума во всех соревнованиях. У нас есть несколько месяцев, чтобы подготовить команду, которая будет конкурентноспособной. Я очень рад, что могу поработать с таким составом. Мы вышли из отпуска уже 1 июля. Это гораздо раньше, чем другие команды. У нас больше времени на подготовку. Также мне нравится новый формат чемпионата: лига расширилась – 8 команд, меньше туров. Появилось большое разнообразие команд.
Планируется, что почти всю предсезонку БГК проведет в Бресте. На 5 августа запланирован домашний спарринг с московским ЦСКА. Первый официальный старт для брестчан запланирован на август. 22 и 23 числа в Пинске пройдёт «Финал четырёх» прошлогоднего розыгрыша Кубка Беларуси. А через неделю после Кубка начнется чемпионат страны.