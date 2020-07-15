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Главный тренер ФК «Аталанта»: второй сезон подряд мы финишируем в топ-4. Обзор европейских чемпионатов

15 июля 2020 12:09
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Борьба в европейских чемпионатах по футболу обостряется. Турниры Англии, Испании, Италии выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Главный тренер ФК «Аталанта»: второй сезон подряд мы финишируем в топ-4. Обзор европейских чемпионатов-1

В итальянской Серии А продолжается гонка за серебряными медалями. Один из главных претендентов на них – клуб «Аталанта» – накануне разгромил аутсайдера чемпионата – «Брешию» – 6:2. Хет-трик в составе победителей на счету хорватского полузащитника Марио Пашалича. Теперь «Аталанта» с 70 очками в активе на два балла опережает ближайших соперников – «Лацио» и «Интер». Отметим, команда Джан Пьеро Гасперини не проигрывает в итальянском первенстве уже 13 матчей кряду.    

Главный тренер ФК «Аталанта»: второй сезон подряд мы финишируем в топ-4. Обзор европейских чемпионатов-4

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер ФК «Аталанта»:
Второй сезон подряд мы финишируем в топ-4. Выступления в Лиге Европы, а затем в Лиге чемпионов закалили нас и позволили привыкнуть к новому уровню. Мы готовимся к игре с «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале Лиги чемпионов, но также будем до конца сражаться в итальянском чемпионате. Думаю, лучший способ подготовиться к 12 августа – продолжать играть в Серии А с правильным настроем, интенсивностью и фокусом.

Главный тренер ФК «Аталанта»: второй сезон подряд мы финишируем в топ-4. Обзор европейских чемпионатов-7

В АПЛ «Челси» без проблем справился с аутсайдером чемпионата «Норвич Сити». Матч проходил с явным преимуществом «синих». Единственный гол был забит в компенсированное время первого тайма. Автором мяча стал нападающий лондонцев Оливье Жиру. Благодаря этой победе «Челси» укрепился на третьей строке турнирной таблицы и завоевал важные три очка за место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

# Футбол # Джан Пьеро Гасперини # Оливье Жиру # Марио Пашалич # Фотофакт

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