Главный тренер ФК «Аталанта»: второй сезон подряд мы финишируем в топ-4. Обзор европейских чемпионатов

Борьба в европейских чемпионатах по футболу обостряется. Турниры Англии, Испании, Италии выходят на финишную прямую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итальянской Серии А продолжается гонка за серебряными медалями. Один из главных претендентов на них – клуб «Аталанта» – накануне разгромил аутсайдера чемпионата – «Брешию» – 6:2. Хет-трик в составе победителей на счету хорватского полузащитника Марио Пашалича. Теперь «Аталанта» с 70 очками в активе на два балла опережает ближайших соперников – «Лацио» и «Интер». Отметим, команда Джан Пьеро Гасперини не проигрывает в итальянском первенстве уже 13 матчей кряду.

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер ФК «Аталанта»:

Второй сезон подряд мы финишируем в топ-4. Выступления в Лиге Европы, а затем в Лиге чемпионов закалили нас и позволили привыкнуть к новому уровню. Мы готовимся к игре с «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале Лиги чемпионов, но также будем до конца сражаться в итальянском чемпионате. Думаю, лучший способ подготовиться к 12 августа – продолжать играть в Серии А с правильным настроем, интенсивностью и фокусом.