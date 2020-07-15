Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • «Каждую среду мы проводим открытые тренировки для любителей бега в парке Победы». Как проходит подготовка к Минскому полумарафону

«Каждую среду мы проводим открытые тренировки для любителей бега в парке Победы». Как проходит подготовка к Минскому полумарафону

15 июля 2020 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

До главного забега страны остались считаные месяцы – и подготовка идёт полным ходом. Профессиональные спортсмены тренируются в спортзалах и на стадионах, а для неравнодушных к бегу участников организаторы придумали особую программу.

«Каждую среду мы проводим открытые тренировки для любителей бега в парке Победы». Как проходит подготовка к Минскому полумарафону-1

Вероника Гресь, генеральный секретарь ОО «Белорусская федерация легкой атлетики», координатор Минского полумарафона:
Каждую среду мы проводим открытые тренировки для любителей бега в парке Победы.

Организаторы полумарафона готовят участников к забегу максимально полноценно. Чтобы у марафонцев не оказалось проблем со здоровьем после окончания дистанции, в социальных сетях размещены профессиональные советы по питанию, выбору расстояния для забега, комфортной одежды.

«Каждую среду мы проводим открытые тренировки для любителей бега в парке Победы». Как проходит подготовка к Минскому полумарафону-4

Вероника Гресь:
Сначала разминка, потом наши спортсмены и любители бегут 5 километров, потом заминка на отработку техники бега.

Минский полумарафон ежегодно собирает участников из разных стран. В прошлом году дистанцию бежали представители Канады, США, Китая, Японии, Эритреи, Эфиопии, Кении. В этот раз интернациональный старт пройдёт 13 сентября.

«Каждую среду мы проводим открытые тренировки для любителей бега в парке Победы». Как проходит подготовка к Минскому полумарафону-7

Самый масштабный забег запомнится участникам не только профессиональной подготовкой и советами, но ещё и сувенирами. Ведь каждый, кто принимает участие в полумарафоне, получает стартовый номер, чип учёта времени, фирменную футболку, сумку с сувенирами и медаль на финише.

Уже в сентябре полумарафон соберёт любителей бега, а пока у всех желающих есть возможность прокачать свои силы и здоровье. Здесь главное помнить, что самая важная победа – это победа над собой.

# Минский полумарафон # Вероника Гресь # Диана Лещенко # Мария Колосовская

Другие новости рубрики

Все новости
Главный тренер ФК «Аталанта»: второй сезон подряд мы финишируем в топ-4. Обзор европейских чемпионатов
15 июля 2020 12:09

Главный тренер ФК «Аталанта»: второй сезон подряд мы финишируем в топ-4. Обзор европейских чемпионатов

Главный тренер «Мешков Брест» Рауль Алонсо: «Мы хотим достигать максимума во всех соревнованиях»
14 июля 2020 19:52

Главный тренер «Мешков Брест» Рауль Алонсо: «Мы хотим достигать максимума во всех соревнованиях»

Владислава Манжос: «Даже со слабыми соперниками нужно играть в полную силу»
14 июля 2020 15:17

Владислава Манжос: «Даже со слабыми соперниками нужно играть в полную силу»