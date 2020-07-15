«Каждую среду мы проводим открытые тренировки для любителей бега в парке Победы». Как проходит подготовка к Минскому полумарафону

До главного забега страны остались считаные месяцы – и подготовка идёт полным ходом. Профессиональные спортсмены тренируются в спортзалах и на стадионах, а для неравнодушных к бегу участников организаторы придумали особую программу.

Организаторы полумарафона готовят участников к забегу максимально полноценно. Чтобы у марафонцев не оказалось проблем со здоровьем после окончания дистанции, в социальных сетях размещены профессиональные советы по питанию, выбору расстояния для забега, комфортной одежды.

Минский полумарафон ежегодно собирает участников из разных стран. В прошлом году дистанцию бежали представители Канады, США, Китая, Японии, Эритреи, Эфиопии, Кении. В этот раз интернациональный старт пройдёт 13 сентября.

Вероника Гресь : Сначала разминка, потом наши спортсмены и любители бегут 5 километров, потом заминка на отработку техники бега.

Самый масштабный забег запомнится участникам не только профессиональной подготовкой и советами, но ещё и сувенирами. Ведь каждый, кто принимает участие в полумарафоне, получает стартовый номер, чип учёта времени, фирменную футболку, сумку с сувенирами и медаль на финише.

Уже в сентябре полумарафон соберёт любителей бега, а пока у всех желающих есть возможность прокачать свои силы и здоровье. Здесь главное помнить, что самая важная победа – это победа над собой.