Сергей Ковальчук о биатлоне: «Мы откликнулись единственные, которые смогли организовать быстро. И вот такое отношение»

Новости Беларуси. Когда-то эти ребята с утра до вечера играли в футбол. Кто-то из них, конечно же, хотел стать великим футболистом, а для кого-то игра в футбол была просто удовольствием, у них были свои кумиры: Яшин, Пеле, Скороходов, Блохин, Марадона. Ребята выросли, спорт стал их большой работой. А вот футбол так и остался удовольствием и развлечением, каждый четверг они сейчас играют в свое удовольствие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Силипицкая, корреспондент:

На самом деле футбол родом из детства восхищает и завораживает.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма:

Вы видите, как мы играем. Каждый гол, каждый пас, каждый незабитый гол. У всех эмоции очень хорошие. Юлия Силипицкая:

Хочу спросить по поводу биатлона. Сергей Ковальчук:

Все, что с нашей стороны делаем, – мероприятия организовываем, имидж Международной федерации биатлона поддерживаем. На всех уровнях, где только можно. И вот такое отношение. В прошлом году просьба, ситуация с Эстонией. Мы откликнулись единственные, которые смогли организовать быстро. Нам очень сложно было это сделать, потому что снега самим не хватало. Мы привозили его из Веснянки, делали там дополнительное покрытие. И вот такое отношение. Видите, что такое сегодня политика, которая лезет в спорт.

Юлия Силипицкая:

Как обезопасить спорт от политики? Сергей Ковальчук:

Это очень сложный вопрос. Сегодня во все сферы спорта политика входит. Мы должны быть объединяющей силой сегодня. Спорт во все века объединял людей, а вот пытаются через спорт вбить клин во взаимоотношения между людьми. Юлия Силипицкая:

Значит, надо просто оставаться человеком.