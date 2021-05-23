Прямой эфир

Сергей Ковальчук о биатлоне: «Мы откликнулись единственные, которые смогли организовать быстро. И вот такое отношение»

23 мая 2021 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Когда-то эти ребята с утра до вечера играли в футбол. Кто-то из них, конечно же, хотел стать великим футболистом, а для кого-то игра в футбол была просто удовольствием, у них были свои кумиры: Яшин, Пеле, Скороходов, Блохин, Марадона. Ребята выросли, спорт стал их большой работой. А вот футбол так и остался удовольствием и развлечением, каждый четверг они сейчас играют в свое удовольствие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая, корреспондент:
На самом деле футбол родом из детства восхищает и завораживает.

Сергей Ковальчук о биатлоне: «Мы откликнулись единственные, которые смогли организовать быстро. И вот такое отношение»-1

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма:
Вы видите, как мы играем. Каждый гол, каждый пас, каждый незабитый гол. У всех эмоции очень хорошие.

Юлия Силипицкая:
Хочу спросить по поводу биатлона.

Сергей Ковальчук:
Все, что с нашей стороны делаем, – мероприятия организовываем, имидж Международной федерации биатлона поддерживаем. На всех уровнях, где только можно. И вот такое отношение. В прошлом году просьба, ситуация с Эстонией. Мы откликнулись единственные, которые смогли организовать быстро. Нам очень сложно было это сделать, потому что снега самим не хватало. Мы привозили его из Веснянки, делали там дополнительное покрытие. И вот такое отношение. Видите, что такое сегодня политика, которая лезет в спорт.

Сергей Ковальчук о биатлоне: «Мы откликнулись единственные, которые смогли организовать быстро. И вот такое отношение»-4

Юлия Силипицкая:
Как обезопасить спорт от политики?

Сергей Ковальчук:
Это очень сложный вопрос. Сегодня во все сферы спорта политика входит. Мы должны быть объединяющей силой сегодня. Спорт во все века объединял людей, а вот пытаются через спорт вбить клин во взаимоотношения между людьми.

Юлия Силипицкая:
Значит, надо просто оставаться человеком.

Сергей Ковальчук о биатлоне: «Мы откликнулись единственные, которые смогли организовать быстро. И вот такое отношение»-7

Сергей Ковальчук:
Да, абсолютно верно. Правильно вы говорите. Быть человеком и не обращать на это внимание.

Вячеслав Дурнов: «Если бы завтра открывался чемпионат мира, то Минск бы был полон гостей. Мы свое еще докажем» – подробнее здесь

# Футбол # Сергей Ковальчук # Юлия Силипицкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дмитрий Басков: «Все потеряли от того, что чемпионат мира проходит не в Минске, в том числе и латыши»
23 мая 2021 16:29

Дмитрий Басков: «Все потеряли от того, что чемпионат мира проходит не в Минске, в том числе и латыши»

«Гомель» в шестой раз выиграл в женском кубке Беларуси по гандболу «Финал четырёх»
22 мая 2021 19:50

«Гомель» в шестой раз выиграл в женском кубке Беларуси по гандболу «Финал четырёх»

Мини-футбол. Главный тренер БЧ об игре с «Дорожником»: вопрос о результате висел до конца поединка
22 мая 2021 19:47

Мини-футбол. Главный тренер БЧ об игре с «Дорожником»: вопрос о результате висел до конца поединка