Сергей Ковальчук о биатлоне: «Мы откликнулись единственные, которые смогли организовать быстро. И вот такое отношение»
Новости Беларуси. Когда-то эти ребята с утра до вечера играли в футбол. Кто-то из них, конечно же, хотел стать великим футболистом, а для кого-то игра в футбол была просто удовольствием, у них были свои кумиры: Яшин, Пеле, Скороходов, Блохин, Марадона. Ребята выросли, спорт стал их большой работой. А вот футбол так и остался удовольствием и развлечением, каждый четверг они сейчас играют в свое удовольствие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
На самом деле футбол родом из детства восхищает и завораживает.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма:
Вы видите, как мы играем. Каждый гол, каждый пас, каждый незабитый гол. У всех эмоции очень хорошие.
Юлия Силипицкая:
Хочу спросить по поводу биатлона.
Сергей Ковальчук:
Все, что с нашей стороны делаем, – мероприятия организовываем, имидж Международной федерации биатлона поддерживаем. На всех уровнях, где только можно. И вот такое отношение. В прошлом году просьба, ситуация с Эстонией. Мы откликнулись единственные, которые смогли организовать быстро. Нам очень сложно было это сделать, потому что снега самим не хватало. Мы привозили его из Веснянки, делали там дополнительное покрытие. И вот такое отношение. Видите, что такое сегодня политика, которая лезет в спорт.
Юлия Силипицкая:
Как обезопасить спорт от политики?
Сергей Ковальчук:
Это очень сложный вопрос. Сегодня во все сферы спорта политика входит. Мы должны быть объединяющей силой сегодня. Спорт во все века объединял людей, а вот пытаются через спорт вбить клин во взаимоотношения между людьми.
Юлия Силипицкая:
Значит, надо просто оставаться человеком.
Сергей Ковальчук:
Да, абсолютно верно. Правильно вы говорите. Быть человеком и не обращать на это внимание.
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