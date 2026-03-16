В Беларуси проходит профилактическая акция «За безопасность вместе!»

В Беларуси проходит профилактическая акция, призванная напомнить о важности соблюдения правил пожарной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты уделяют особое внимание представителям уязвимых категорий: инвалидам, пенсионерам и одиноко проживающим. Отдельный акцент – на соблюдении простых правил пожарной безопасности: в частности, подчеркивается важность установки автономных пожарных извещателей, способных вовремя предупредить о возгорании.

Кирилл Ботвинов, начальник Фрунзенского районного отдела по ЧС Минска:

Основное количество пожаров происходит в жилом секторе. Поэтому основной упор направлен именно на профилактику пожаров по месту проживания граждан. С целью предупреждения гибели людей от них, мы предлагаем устанавливать в домовладения граждан автономные пожарные извещатели.

Работники МЧС готовы оказать помощь каждому, кто хочет проверить состояние своего жилья с точки зрения пожарной безопасности.