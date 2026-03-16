В Париже состоится второй день торговых переговоров США и Китая

Первый день торговых переговоров высокопоставленных экономических представителей США и Китая, прошедших в штаб‑квартире Организации экономического сотрудничества и развития в Париже, завершился накануне. Новый раунд анонсирован на сегодня, 16 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель – устранить разногласия в рамках действующего торгового перемирия и подготовить благоприятную почву для запланированного визита Дональда Трампа в Пекин: встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином ожидается в конце марта. Во главе делегаций выступили министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.

В центре внимания переговоров оказались корректировка действующих тарифов со стороны США, поставки редкоземельных минералов и магнитов китайского производства на американский рынок, ограничения на экспорт американских высокотехнологичных товаров, а также закупки Китаем сельхозпродукции из США.