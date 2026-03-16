Нацбанк: в Беларуси запрещены платные консультации по кредитам, займам и лизингу

Нацбанк напоминает: в Беларуси запрещены платные консультации по кредитам, займам и лизингу. Такое решение приняли после множества случаев, когда недобросовестные посредники обещали «помощь в оформлении кредита», а на деле просто копировали информацию с сайтов банков и брали за это значительные суммы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регулятор отмечает: если человек задерживал оплату, такие фирмы начисляли огромные штрафы – порой долг перед посредником становился больше, чем сам кредит. Люди верили рекламе, подписывали кабальные договоры и нередко не получали никакой реальной услуги. Именно поэтому платное консультирование по банковским, микрофинансовым и лизинговым продуктам теперь под запретом.

Но, как подчеркивают в Нацбанке, некоторые продолжают обходить закон. Теперь такие посредники маскируются под «помощь в получении кредита», предлагают оценить платежеспособность или подобрать банк. Формально это выглядит как сервис, но по сути – та же незаконная деятельность. Регулятор предупреждает: любые подобные услуги – вне правового поля. Получить достоверную информацию о кредитах, займах и лизинге можно бесплатно и напрямую – в банках, микрофинансовых и лизинговых организациях, которые обязаны консультировать клиентов без взимания платы.