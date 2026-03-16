В Эстонии родители не спешат записывать детей на учебу

В Эстонии родители не спешат записывать детей в школу: в Таллине заявления на поступление в первый класс подали лишь около трех тысяч семей, хотя количество детей, которым в этом году положено идти в школу, почти вдвое больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных городах страны. В департаменте образования полагают, что причина кроется в нерасторопности родителей, и решили продлить срок подачи документов до конца марта. Однако, пока никто не может гарантировать, что эта мера поможет заполнить школы. Чиновники признают, что молодежь все чаще выбирает альтернативные формы обучения либо вовсе покидает страну.