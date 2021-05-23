Вячеслав Дурнов: «Если бы завтра открывался чемпионат мира, то Минск бы был полон гостей. Мы своё ещё докажем»
Новости Беларуси. Когда-то эти ребята с утра до вечера играли в футбол. Кто-то из них, конечно же, хотел стать великим футболистом, а для кого-то игра в футбол была просто удовольствием, у них были свои кумиры: Яшин, Пеле, Скороходов, Блохин, Марадона. Ребята выросли, спорт стал их большой работой. А вот футбол так и остался удовольствием и развлечением, каждый четверг они сейчас играют в свое удовольствие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Если бы были водные лыжи, то тоже бы с удовольствием. Это разрядка от различной рутинной работы.
Юлия Силипицкая:
Потом на хоккей.
Вячеслав Дурнов:
И на хоккей тоже можно было бы посмотреть. Уверен, 100 %, мы это показали в 2014 году, если бы завтра открывался чемпионат мира, то Минск бы был полон гостей. Жалко, но я думаю, что мы свое докажем еще, что умеем все делать.
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