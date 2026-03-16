Йемен пригрозил закрыть стратегически важный пролив для поддержки Ирана

На Ближнем Востоке возникла угроза нового удара по глобальным поставкам топлива: йеменские хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив в случае обострения конфликта вокруг Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом повстанцы выражают поддержку Ирану в его противостоянии с Соединенными Штатами и Израилем – они планируют запретить проход любых судов, направляющихся в сторону Израиля. Пролив служит воротами в Индийский океан и является важнейшей транспортной артерией для танкеров с нефтью. Ранее Иран напомнил, что по-прежнему держит под прицелом Ормузский пролив. В Тегеране подчеркнули: американские и израильские корабли там нежелательны.