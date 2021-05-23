Дмитрий Басков: «Все потеряли от того, что чемпионат мира проходит не в Минске, в том числе и латыши»

Новости Беларуси. Тему мирового первенства Игорь Позняк обсудил с главой Белорусской федерации хоккея Дмитрием Басковым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Дмитрий, чемпионат мира по хоккею не в Беларуси. Обидно, досадно и ладно? Или не ладно? Это была личная маленькая мечта – поучаствовать в организации проведения чемпионата мира

Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:

Конечно же, не ладно, потому что была проведена большая работа по подготовке к чемпионату мира, задействовано было большое количество людей, затрачено большое количество денег на это все. Мы готовились, это была лично для меня маленькая мечта – поучаствовать в организации проведения чемпионата мира. Поэтому это не может быть ладно, тем более, что я понимал, насколько мы умеем проводить подобного рода мероприятия. Будучи директором хоккейной детской школы «Динамо» – в 2014 году, после того, как прошел чемпионат мира, был огромный поток детей. Конкретно в нашу динамовскую школу пришли более 200 детей, у которых было огромное желание заниматься хоккеем. Мы даже не смогли всех принять. Получили компенсацию от IIHF: возместили все деньги в бюджет, оставили даже какие-то на развитие Игорь Позняк:

Вы сказали «не ладно». Какие-то шаги мы еще можем? Понятно дело, что уже не вернем, но все-таки до конца отстоять честь и достоинство страны.

Дмитрий Басков:

До конца отстаивать честь и достоинство уже теперь будут наши спортсмены на льду, которые будут бороться в каждом матче. Мы со своей стороны получили компенсацию от Международной федерации хоккея, благодаря которой мы возместили все деньги в бюджет, затраченные на подготовку к чемпионату. Плюс, оставили даже какие-то деньги на развитие хоккея в нашей стране. Поэтому сегодня остается только нашим спортсменам быть более мотивированными в связи с потерей чемпионата мира, бороться в каждом матче и побеждать. Думаю, им очень непросто сегодня проводить чемпионат мира в двух группах в одном городе Игорь Позняк:

Как говорят на нашем языке, картинка совершенно не та, по сравнению с тем, что было в Минске в 2014 году, вот эта невероятная просто, сумасшедшая в хорошем смысле атмосфера, которая происходила и на аренах, и на улицах, в первую очередь на улицах. Вот этот просто невероятный драйв – то, чего мы не наблюдаем по телевизору в Риге. Кто потерял? Дмитрий Басков:

Думаю, что все потеряли от того, что чемпионат мира проходит не в Минске, в том числе даже латыши. Потому что, уверен, им непросто сегодня в плане организации этого мероприятия. Они буквально за день до начала чемпионата сдали тренировочную площадку. Сегодня испытывают кучу сложностей по переезду хоккеистов с одной арены на другую. Они в мокрой одежде перемещаются там. Куча всяких ограничений ковидных. Плюс, они проводят чемпионат мира без зрителей. Я думаю, что им очень непросто сегодня проводить чемпионат мира в двух группах в одном городе.

Игорь Позняк:

Насколько непросто нашим ребятам без реальной поддержки? Не дистанционной, а реальной, здесь и сейчас. Дмитрий Басков:

Безусловно, наши хоккеисты бы получили огромную поддержку здесь, в нашей стране, в нашей столице. Но, скажем так, сегодня все хоккеисты в одинаковых условиях. Все играют без зрителей, все играют без такого рода поддержки, поэтому все в равных условиях.

Игорь Позняк:

Мы с вами беседуем в ледовом дворце на улице Притыцкого в Минске. Если я не ошибаюсь, это был один из первых в суверенной истории ледовых дворцов, после него пошло массовое строительство во всех регионах страны. И тогда была волна критики, упреков, мол, зачем нам вкладывать деньги сюда, давайте туда вложим или туда. Но Президент говорил: вот увидите, это окупится, имея в виду в первую очередь не финансовую составляющую. Окупилось? ​«Мы получаем хороший продукт в виде юношеской сборной, которая сегодня доказывает свою состоятельность на мировом уровне» Дмитрий Басков:

Однозначно окупилось, потому что в то время, когда я занимался хоккеем, у нас практически совсем не было ледовых дворцов, но, как вы правильно сказали...

Игорь Позняк:

Ледовые дворцы были во дворах. Дмитрий Басков:

Да, мы играли на улице во все виды спорта. С начала 2000-х, когда массово начали строиться ледовые дворцы, соответственно и дети начали приходить заниматься хоккеем. И их стало огромное количество. Сегодня уже больше 5 000 занимающихся, и это дает определенный эффект не только в части социальной составляющей – что дети не на улицах, не распивают спиртные напитки, не занимаются всякой ерундой, а занимаются спортом. Сейчас в юношеские и молодежные сборные уже огромная конкуренция детей со всех школ. В мою бытность мы представляли юношескую сборную на чемпионате Европы фактически одной школой. Сегодня огромное количество школ, огромный приток, отток хороших детей. И мы получаем хороший продукт в виде юношеской сборной, которая сегодня доказывает свою состоятельность на мировом уровне. Игорь Позняк:

Конкурентоспособный продукт.

Дмитрий Басков:

Конечно. ​«Мне кажется, этот чемпионат будет очень непредсказуемым» Игорь Позняк:

Возвращаясь к чемпионату мира. Ваши ставки, кто выйдет в финал? Дмитрий Басков:

Вообще, я никогда не делал ставок, ставки – дело такое неблагодарное, но, мне кажется... Игорь Позняк:

Суеверны?