Дмитрий Басков: «Все потеряли от того, что чемпионат мира проходит не в Минске, в том числе и латыши»
Новости Беларуси. Тему мирового первенства Игорь Позняк обсудил с главой Белорусской федерации хоккея Дмитрием Басковым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Дмитрий, чемпионат мира по хоккею не в Беларуси. Обидно, досадно и ладно? Или не ладно?
Это была личная маленькая мечта – поучаствовать в организации проведения чемпионата мира
Дмитрий Басков, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Конечно же, не ладно, потому что была проведена большая работа по подготовке к чемпионату мира, задействовано было большое количество людей, затрачено большое количество денег на это все. Мы готовились, это была лично для меня маленькая мечта – поучаствовать в организации проведения чемпионата мира. Поэтому это не может быть ладно, тем более, что я понимал, насколько мы умеем проводить подобного рода мероприятия. Будучи директором хоккейной детской школы «Динамо» – в 2014 году, после того, как прошел чемпионат мира, был огромный поток детей. Конкретно в нашу динамовскую школу пришли более 200 детей, у которых было огромное желание заниматься хоккеем. Мы даже не смогли всех принять.
Получили компенсацию от IIHF: возместили все деньги в бюджет, оставили даже какие-то на развитие
Игорь Позняк:
Вы сказали «не ладно». Какие-то шаги мы еще можем? Понятно дело, что уже не вернем, но все-таки до конца отстоять честь и достоинство страны.
Дмитрий Басков:
До конца отстаивать честь и достоинство уже теперь будут наши спортсмены на льду, которые будут бороться в каждом матче. Мы со своей стороны получили компенсацию от Международной федерации хоккея, благодаря которой мы возместили все деньги в бюджет, затраченные на подготовку к чемпионату. Плюс, оставили даже какие-то деньги на развитие хоккея в нашей стране. Поэтому сегодня остается только нашим спортсменам быть более мотивированными в связи с потерей чемпионата мира, бороться в каждом матче и побеждать.
Думаю, им очень непросто сегодня проводить чемпионат мира в двух группах в одном городе
Игорь Позняк:
Как говорят на нашем языке, картинка совершенно не та, по сравнению с тем, что было в Минске в 2014 году, вот эта невероятная просто, сумасшедшая в хорошем смысле атмосфера, которая происходила и на аренах, и на улицах, в первую очередь на улицах. Вот этот просто невероятный драйв – то, чего мы не наблюдаем по телевизору в Риге. Кто потерял?
Дмитрий Басков:
Думаю, что все потеряли от того, что чемпионат мира проходит не в Минске, в том числе даже латыши. Потому что, уверен, им непросто сегодня в плане организации этого мероприятия. Они буквально за день до начала чемпионата сдали тренировочную площадку. Сегодня испытывают кучу сложностей по переезду хоккеистов с одной арены на другую. Они в мокрой одежде перемещаются там. Куча всяких ограничений ковидных. Плюс, они проводят чемпионат мира без зрителей. Я думаю, что им очень непросто сегодня проводить чемпионат мира в двух группах в одном городе.
Игорь Позняк:
Насколько непросто нашим ребятам без реальной поддержки? Не дистанционной, а реальной, здесь и сейчас.
Дмитрий Басков:
Безусловно, наши хоккеисты бы получили огромную поддержку здесь, в нашей стране, в нашей столице. Но, скажем так, сегодня все хоккеисты в одинаковых условиях. Все играют без зрителей, все играют без такого рода поддержки, поэтому все в равных условиях.
Игорь Позняк:
Мы с вами беседуем в ледовом дворце на улице Притыцкого в Минске. Если я не ошибаюсь, это был один из первых в суверенной истории ледовых дворцов, после него пошло массовое строительство во всех регионах страны. И тогда была волна критики, упреков, мол, зачем нам вкладывать деньги сюда, давайте туда вложим или туда. Но Президент говорил: вот увидите, это окупится, имея в виду в первую очередь не финансовую составляющую. Окупилось?
«Мы получаем хороший продукт в виде юношеской сборной, которая сегодня доказывает свою состоятельность на мировом уровне»
Дмитрий Басков:
Однозначно окупилось, потому что в то время, когда я занимался хоккеем, у нас практически совсем не было ледовых дворцов, но, как вы правильно сказали...
Игорь Позняк:
Ледовые дворцы были во дворах.
Дмитрий Басков:
Да, мы играли на улице во все виды спорта. С начала 2000-х, когда массово начали строиться ледовые дворцы, соответственно и дети начали приходить заниматься хоккеем. И их стало огромное количество. Сегодня уже больше 5 000 занимающихся, и это дает определенный эффект не только в части социальной составляющей – что дети не на улицах, не распивают спиртные напитки, не занимаются всякой ерундой, а занимаются спортом. Сейчас в юношеские и молодежные сборные уже огромная конкуренция детей со всех школ. В мою бытность мы представляли юношескую сборную на чемпионате Европы фактически одной школой. Сегодня огромное количество школ, огромный приток, отток хороших детей. И мы получаем хороший продукт в виде юношеской сборной, которая сегодня доказывает свою состоятельность на мировом уровне.
Игорь Позняк:
Конкурентоспособный продукт.
Дмитрий Басков:
Конечно.
«Мне кажется, этот чемпионат будет очень непредсказуемым»
Игорь Позняк:
Возвращаясь к чемпионату мира. Ваши ставки, кто выйдет в финал?
Дмитрий Басков:
Вообще, я никогда не делал ставок, ставки – дело такое неблагодарное, но, мне кажется...
Игорь Позняк:
Суеверны?
Дмитрий Басков:
Я? Уже нет.
Игорь Позняк:
В отличие от главного тренера нашей сборной.
Дмитрий Басков:
Главный тренер нашей сборной – это человек такого глубокого поколения X. Я не знаю насчет суеверия, но, по крайней мере, он ориентирован на результат и уверен, что сделает все возможное и найдет любые инструменты для того, чтобы мотивировать команду на будущие победы.
Что касается финала, то, мне кажется, этот чемпионат будет очень непредсказуемым. Он уже непредсказуемый. Сегодня мы видим, как команды из первой четверки проигрывают, скажем так, не самым фаворитам. И это еще не конец, еще все интересное впереди. Поэтому я просто буду очень надеяться, что когда-нибудь и мы, белорусы, будем играть в финале.