«Лес! Дабро! Парадак!» – Минлесхоз приглашает белорусов поучаствовать в наведении порядка в лесах

Весна в белорусских лесах начнется с большой республиканской акции «Лес! Дабро! Парадак!». С 16 и по 18 апреля каждый желающий сможет помочь лесхозам навести порядок после зимы и благоустроить популярные места отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году основной акцент – не на массовых посадках, а на качестве работ. Акция проходит в рамках пятилетки качества, объявленной по инициативе Президента. Волонтеры будут убирать лесные массивы вдоль дорог, приводить в порядок зоны отдыха и территории вокруг памятных знаков.

Посадочный материал для желающих высадить свое дерево лесхозы предоставят, но объемы лесопосадок этой весной будут небольшими: участки, пострадавшие от ураганов, уже восстановлены. Поэтому главная задача – благоустройство. Чтобы присоединиться к акции «Лес! Дабро! Парадак!», достаточно обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз и заявить о своем желании помочь.