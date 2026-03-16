Члены Совета Республики участвовали в мониторинге конституционного референдума в Казахстане

Новую Конституцию Казахстана на референдуме поддержали 86,7 % граждан, следует из данных экзитпола Института евразийской интеграции. Белорусские наблюдатели отметили строгое соблюдение процедур в ходе волеизъявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Астане глава Миссии наблюдателей от СНГ Игорь Петришенко сообщил, что мониторинг начался еще 24 февраля. В стране работали шесть долгосрочных наблюдателей, всего аккредитован 161 международный эксперт. Для миссии СНГ это уже 19-я работа в Казахстане. Наблюдатели посетили более 520 участков. Нарушений законодательства не выявлено, комиссии действовали четко. Отмечена высокая явка – особенно среди молодежи. Многие приходили семьями, что подчеркнуло значимость голосования.