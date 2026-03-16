Члены Совета Республики участвовали в мониторинге конституционного референдума в Казахстане

Новую Конституцию Казахстана на референдуме поддержали 86,7 % граждан, следует из данных экзитпола Института евразийской интеграции. Белорусские наблюдатели отметили строгое соблюдение процедур в ходе волеизъявления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Астане глава Миссии наблюдателей от СНГ Игорь Петришенко сообщил, что мониторинг начался еще 24 февраля. В стране работали шесть долгосрочных наблюдателей, всего аккредитован 161 международный эксперт.
Для миссии СНГ это уже 19-я работа в Казахстане. Наблюдатели посетили более 520 участков. Нарушений законодательства не выявлено, комиссии действовали четко. Отмечена высокая явка – особенно среди молодежи. Многие приходили семьями, что подчеркнуло значимость голосования.
Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень важно здесь понимать, что это Основной закон страны. Что это те вектора будущего, по которому будет жить новое казахстанское общество. Условия, которые созданы для голосования, для доступа в участки, для организации голосования, они должны быть максимально доступны. Вот здесь, в рамках нашей миссии, мы, конечно же, вот эти моменты отмечаем. Ну и отмечаем достаточную активность избирателей и старшего поколения, и молодого возраста. Это значит то, что казахстанцам небезразличны, их будущее, будущее их страны. И это дорогого стоит.
Особое внимание уделялось доступности: на участках оборудовали пандусы, был шрифт Брайля и аудиоверсии Конституции на нескольких языках. С утра чувствовалась праздничная атмосфера, впервые голосующим вручали памятные подарки. Окончательные итоги референдума объявят в ближайшие дни.