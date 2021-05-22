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«Гомель» в шестой раз выиграл в женском кубке Беларуси по гандболу «Финал четырёх»

22 мая 2021 19:50
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Новости Беларуси. В Бресте – большой гандбол. Речь о «Финале четырех» женского Кубка страны. В решающем матче «Гомель» сражался с хозяйками – «Викторией-Берестье», сообщили в программе «СТВ–Спорт». 

«Гомель» в шестой раз выиграл в женском кубке Беларуси по гандболу «Финал четырёх» -1

Правда, борьбы не получилось. Интрига умерла еще в первом тайме. Гомельчанки на перерыв уходили с большим преимуществом – 23:8, поэтому вторая половина матча стала, по сути, формальностью. Итоговый счет – 39:25. Самым результативным игроком матча стала Наталья Котина. Она забросила 7 мячей. 

Для «Гомеля» победа в Кубке стала шестой за последние семь лет.

«Гомель» в шестой раз выиграл в женском кубке Беларуси по гандболу «Финал четырёх» -4

После розыгрыша трофея в белорусском женском гандболе наступает межсезонье. Правда, у фанатов этого вида спорта еще будет шанс насладиться гандболом: через неделю – гомельский «Финал четырех» у мужчин, после которого на отдых уйдут и они. 

# Гандбол # Наталья Котина # Фотофакт

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