«Гомель» в шестой раз выиграл в женском кубке Беларуси по гандболу «Финал четырёх»

Новости Беларуси. В Бресте – большой гандбол. Речь о «Финале четырех» женского Кубка страны. В решающем матче «Гомель» сражался с хозяйками – «Викторией-Берестье», сообщили в программе «СТВ–Спорт».

Правда, борьбы не получилось. Интрига умерла еще в первом тайме. Гомельчанки на перерыв уходили с большим преимуществом – 23:8, поэтому вторая половина матча стала, по сути, формальностью. Итоговый счет – 39:25. Самым результативным игроком матча стала Наталья Котина. Она забросила 7 мячей.

Для «Гомеля» победа в Кубке стала шестой за последние семь лет.