В Минске презентовали книгу об истории православия на белорусских землях

Ученые Национальной академии наук совместно с представителями Белорусской православной церкви презентовали книгу «История православия на белорусских землях. От древности до 1914 года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ученые Национальной академии наук совместно с представителями Белорусской православной церкви презентовали книгу «История православия на белорусских землях. От древности до 1914 года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Монография – результат многолетнего исследования архивных документов и духовного наследия страны: она дает научный анализ становления православия как одного из столпов белорусской идентичности. Хронологический охват позволяет проследить формирование культурного кода общества.
Алексей Хотеев, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Цель этого издания – рассказать по периодам историю православной церкви Беларуси, подчеркнуть основные события о лицах, о святых рассказать, о святынях чествуемых, о том, какое значение православная церковь имела для общественно-политической жизни, какую роль сыграла в истории культурной и национальной. Так или иначе интерес к этому изданию будет. Конечно, нужно учитывать аудиторию, писать, как всякое учебное пособие, языком понятным. Это первое требование. Должен быть доступен, понятен этот учебник. С другой стороны, важно, чтобы он был структурирован. И та информация, которая в нем заложена, усваивалась. Помимо того, что язык, еще должна быть определенная четкая структура. Вот все эти моменты, я думаю, обеспечат все-таки этой книге достаточно широкий круг читателей.
Издание выпущено тиражом полторы тысячи экземпляров и рассчитано на студентов духовных учебных заведений, а также на читателей, интересующихся историей и православием.