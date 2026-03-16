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В Минске презентовали книгу об истории православия на белорусских землях

16 марта 2026 06:35
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Ученые Национальной академии наук совместно с представителями Белорусской православной церкви презентовали книгу «История православия на белорусских землях. От древности до 1914 года», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске презентовали книгу об истории православия на белорусских землях-2

Монография – результат многолетнего исследования архивных документов и духовного наследия страны: она дает научный анализ становления православия как одного из столпов белорусской идентичности. Хронологический охват позволяет проследить формирование культурного кода общества. 

В Минске презентовали книгу об истории православия на белорусских землях-4

Алексей Хотеев, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Цель этого издания – рассказать по периодам историю православной церкви Беларуси, подчеркнуть основные события о лицах, о святых рассказать, о святынях чествуемых, о том, какое значение православная церковь имела для общественно-политической жизни, какую роль сыграла в истории культурной и национальной. Так или иначе интерес к этому изданию будет. Конечно, нужно учитывать аудиторию, писать, как всякое учебное пособие, языком понятным. Это первое требование. Должен быть доступен, понятен этот учебник. С другой стороны, важно, чтобы он был структурирован. И та информация, которая в нем заложена, усваивалась. Помимо того, что язык, еще должна быть определенная четкая структура. Вот все эти моменты, я думаю, обеспечат все-таки этой книге достаточно широкий круг читателей.

Издание выпущено тиражом полторы тысячи экземпляров и рассчитано на студентов духовных учебных заведений, а также на читателей, интересующихся историей и православием.

# Книги # Религиозные книги

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