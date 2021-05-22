Мини-футбол. Главный тренер БЧ об игре с «Дорожником»: вопрос о результате висел до конца поединка

Новости Беларуси. В плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу 22 мая состоялись очередные матчи. В Минске за заветную путевку в 1/4-ю сражались «Дорожник» и БЧ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Предыдущая встреча этих коллективов была по-настоящему огненной. Этот матч вполне себе повторил историю. Дебютный тайм стартовал сразу с гола. На второй минуте хозяев площадки вперед вывел Евгений Дунаев. Далее зрители наблюдали настоящий боевой футбол и очередной гол. Только на этот раз на 18-й минуте отличились подопечные Дмитрия Некрашевича.

После перерыва команды ринулись в бой с еще большим азартом. И тут преуспели ребята из БЧ. Ворота противника поразил Гуменюк. «Дорожник» побежал отыгрываться, но, к их же разочарованию, успеха добиться не удавалось. Точкой стал мяч, забитый гомельчанами буквально перед сиреной. 3:1 – в четвертьфинал шагает БЧ.