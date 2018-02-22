Скардино о ночи перед олимпийским золотом: «Была жуткая бессонница»

Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино рассказала о том, что накануне победной гонки не могла уснуть. Спортсменка видит в этом определенный знак.

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону:

Я не смогла заснуть сегодня до 8 утра, поняла – что-то будет точно. Была жуткая бессонница. Было тяжело и на стрельбе, и на трассе, потому что не выспалась. Но подумала, наверное, я не зря не сплю.