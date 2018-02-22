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Скардино о ночи перед олимпийским золотом: «Была жуткая бессонница»

22 февраля 2018 18:39
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Новости Беларуси. Олимпийская чемпионка Надежда Скардино рассказала о том, что накануне победной гонки не могла уснуть. Спортсменка видит в этом определенный знак.

Скардино о ночи перед олимпийским золотом: «Была жуткая бессонница»-1

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону:
Я не смогла заснуть сегодня до 8 утра, поняла – что-то будет точно. Была жуткая бессонница. Было тяжело и на стрельбе, и на трассе, потому что не выспалась. Но подумала, наверное, я не зря не сплю.

Сенсационная победа: как белорусские биатлонистки выиграли золото Олимпийских игр. Большой репортаж 

Скардино о ночи перед олимпийским золотом: «Была жуткая бессонница»-4

# Фотофакт # Надежда Скардино # Зимняя Олимпиада – 2018

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