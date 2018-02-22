Прямой эфир

Мама олимпийской чемпионки Ирины Кривко: «Эмоции переполняют»

22 февраля 2018 18:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Больше всех за Ирину Кривко, конечно, болели – волновались в Сенно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мама олимпийской чемпионки Ирины Кривко: «Эмоции переполняют» -1

Это Витебщина. И оттуда родом наша вновь испеченная олимпийская чемпионка. Пока вся страна за Иру «держала кулаки», мама Людмила Брониславовна не сомневалась – характера дочке не занимать.

Мама олимпийской чемпионки Ирины Кривко: «Эмоции переполняют» -3

Людмила Кривко, мама Ирины Кривко:
Начинала биатлоном заниматься в Сенно, на нашей базе. А потом пошла в Новополоцкое училище олимпийского резерва. Так постепенно вошла в национальную команду.

Мама олимпийской чемпионки Ирины Кривко: «Эмоции переполняют» -5

Из города Сенно Витебской области не так просто дозвониться до Пхенчхана.

Бьорндален: «Это большой день для Беларуси. Выиграть эстафету – безумие»  

Мама олимпийской чемпионки Ирины Кривко: «Эмоции переполняют» -8

Людмила Кривко:
Дозвониться не смогла. Первое, что написала: «Ура! Золото! Поздравляю!». Эмоции переполняют.

И дело не в связи само собой. Дело в беспрерывном потоке поздравлений.

Людмила Кривко:
Я гонку не смотрела. В это время была на работе. Следила по интернету. Сразу после работы первым делом включила телевизор и отмотала, чтобы посмотреть. А потом уже сначала смотрела.

«Спасибо, любимая команда»: как Домрачева, Кривко и Алимбекова отмечали победу на ОИ в соцсетях 

Мама олимпийской чемпионки Ирины Кривко: «Эмоции переполняют» -11

К этому моменту уже завершилась цветочная церемония. И вместе с ней завершилась Олимпиада для наших биатлонисток – это была последняя гонка женской программы.

Белорусское золото в эстафете на ОИ-2018. Как это было  

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Людмила Кривко

Другие новости рубрики

Все новости
«Спасибо, любимая команда»: как Домрачева, Кривко и Алимбекова отмечали победу на ОИ в соцсетях
22 февраля 2018 17:59

«Спасибо, любимая команда»: как Домрачева, Кривко и Алимбекова отмечали победу на ОИ в соцсетях

«Сегодняшнее золото – это просто какой-то космос». Что говорили белорусские биатлонистки после победы в эстафете на ОИ
22 февраля 2018 17:34

«Сегодняшнее золото – это просто какой-то космос». Что говорили белорусские биатлонистки после победы в эстафете на ОИ

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»
22 февраля 2018 17:13

Олимпийская чемпионка Анна Гуськова: «Непривычно, что столько внимания. Даже немного пугает»