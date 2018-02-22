Мама олимпийской чемпионки Ирины Кривко: «Эмоции переполняют»

Новости Беларуси. Больше всех за Ирину Кривко, конечно, болели – волновались в Сенно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это Витебщина. И оттуда родом наша вновь испеченная олимпийская чемпионка. Пока вся страна за Иру «держала кулаки», мама Людмила Брониславовна не сомневалась – характера дочке не занимать.

Людмила Кривко, мама Ирины Кривко: Начинала биатлоном заниматься в Сенно, на нашей базе. А потом пошла в Новополоцкое училище олимпийского резерва. Так постепенно вошла в национальную команду.

Из города Сенно Витебской области не так просто дозвониться до Пхенчхана.

И дело не в связи само собой. Дело в беспрерывном потоке поздравлений.

Людмила Кривко:

Я гонку не смотрела. В это время была на работе. Следила по интернету. Сразу после работы первым делом включила телевизор и отмотала, чтобы посмотреть. А потом уже сначала смотрела.

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