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Катулин о золоте в эстафете: «Великая победа»

22 февраля 2018 18:46
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Новости Беларуси. У Беларуси – золото в эстафете. Серебро – у шведок, бронза – у француженок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Катулин о золоте в эстафете: «Великая победа» -1

Немки лишь на 8 позиции. Фавориты не выдержали – и сдали позиции задолго до финишных метров. У белорусок же лучшие показатели по стрельбе. Обошлись без штрафных кругов и использовали меньше всех дополнительных патронов. 

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Катулин о золоте в эстафете: «Великая победа» -4

Георгий Катулин, генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РБ:
Феерическая, замечательная, победоносная, ну очень много эпитетов. Самое главное, что девочки показали себя сплоченной командой. Во главе с таким феноменальным лидером как Дарья Домрачева. Она собралась и действительно показала, что является королевой биатлона. Очень приятно, что Динара Алимбекова, которая была самым молодым и неопытным участником, смогла выстоять. Отдала все для борьбы. Благодаря ее усилиям на своем уровне девочкам удалось свершить эту великую победу. 

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Катулин о золоте в эстафете: «Великая победа» -7

# Фотофакт # Надежда Скардино # Зимняя Олимпиада – 2018

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