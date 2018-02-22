Катулин о золоте в эстафете: «Великая победа»

Немки лишь на 8 позиции. Фавориты не выдержали – и сдали позиции задолго до финишных метров. У белорусок же лучшие показатели по стрельбе. Обошлись без штрафных кругов и использовали меньше всех дополнительных патронов.

Георгий Катулин, генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета РБ:

Феерическая, замечательная, победоносная, ну очень много эпитетов. Самое главное, что девочки показали себя сплоченной командой. Во главе с таким феноменальным лидером как Дарья Домрачева. Она собралась и действительно показала, что является королевой биатлона. Очень приятно, что Динара Алимбекова, которая была самым молодым и неопытным участником, смогла выстоять. Отдала все для борьбы. Благодаря ее усилиям на своем уровне девочкам удалось свершить эту великую победу.