Селицкая о пандемии: «Я уверена, что мы выдержим весь этот экзамен, который нам преподнесла судьба»

Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Камандар Маджидов о пандемии: «Это своего рода война. Надо это перетерпеть»

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:

Я уверена, что мы выдержим весь этот экзамен, который нам преподнесла судьба. А спортсмены – в первую очередь. Потому что они сильные, они волевые, они закалённые, они грамотные – больше, чем уверена. И естественно, спорт – это постоянное движение. В любом случае, будут появляться новые имена, будут появляться новые спортсмены, будут появляться новые высокие результаты. От души – всем здоровья! На сегодняшний день это особо актуально.