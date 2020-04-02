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Селицкая о пандемии: «Я уверена, что мы выдержим весь этот экзамен, который нам преподнесла судьба»

02 апреля 2020 14:29
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Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Камандар Маджидов о пандемии: «Это своего рода война. Надо это перетерпеть»

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
Я уверена, что мы выдержим весь этот экзамен, который нам преподнесла судьба. А спортсмены – в первую очередь. Потому что они сильные, они волевые, они закалённые, они грамотные – больше, чем уверена. И естественно, спорт – это постоянное движение. В любом случае, будут появляться новые имена, будут появляться новые спортсмены, будут появляться новые высокие результаты. От души  – всем здоровья! На сегодняшний день это особо актуально.

Селицкая о пандемии: «Я уверена, что мы выдержим весь этот экзамен, который нам преподнесла судьба»-1

# Коронавирус # Элла Селицкая

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