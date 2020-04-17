«Читаю «Три мушкетёра» и биографию Роджера Федерера». Теннисист Илья Ивашко рассказал о любимых книгах

Новости Беларуси. Каким бы удобным не был интернет-серфинг, он не идет ни в какое сравнение с радостью полистать настоящую книгу.

Для всех любителей проводить свободное время с переплетом в руках у нас появилась новая рубрика, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Звезды эстрады, спортсмены, политики и просто интересные личности будут рассказывать про свои любимые книги.

В центре внимания не только произведения, но и люди. В сюжетах зрители смогут по-новому взглянуть на своих кумиров и даже узнать подробности, которые еще ни разу не появлялись в СМИ.