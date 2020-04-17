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«Читаю «Три мушкетёра» и биографию Роджера Федерера». Теннисист Илья Ивашко рассказал о любимых книгах

17 апреля 2020 08:41
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Новости Беларуси. Каким бы удобным не был интернет-серфинг, он не идет ни в какое сравнение с радостью полистать настоящую книгу.

Для всех любителей проводить свободное время с переплетом в руках у нас появилась новая рубрика, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Звезды эстрады, спортсмены, политики и просто интересные личности будут рассказывать про свои любимые книги.

В центре внимания не только произведения, но и люди. В сюжетах зрители смогут по-новому взглянуть на своих кумиров и даже узнать подробности, которые еще ни разу не появлялись в СМИ.  

Открывает книжный сезон теннисист Илья Ивашко.  

«Читаю «Три мушкетёра» и биографию Роджера Федерера». Теннисист Илья Ивашко рассказал о любимых книгах-1

Илья Ивашко, теннисист:
Большое количество турниров и тренировок – не оставляют много свободного времени. Но когда оно у меня есть, я люблю почитать. Наверное, одни из моих любимых книг – это «Граф Монте-Кристо», которая мне очень запомнилась, и «Мастер и Маргарита». При наличии свободного времени я бы их с удовольствием перечитал и всем советую. Сейчас я читаю «Три мушкетера» и биографию Роджера Федерера – она вышла недавно. Всем любителям тенниса и тем, кто интересуется спортом, я бы посоветовал ее прочитать. 

# Книги # Илья Ивашко

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