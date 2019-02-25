Себастьян Самуэльсон о ЧЕ по биатлону в Раубичах: «Здесь хороший стадион и классная атмосфера»

Новости Беларуси. В преддверии чемпионата Европы многие говорили о непривычно сильном составе участников. Казалось бы, Тарьей Бё, Себастьян Самуэльсон, Ондржей Моравец к нам заезжают не так уж и часто, сообщили в программе «Неделя спорта».

Себастьян Самуэльсон, чемпион Европы-2019 в смешанной эстафете:

Мне очень нравится Минск! Я был здесь четыре года назад на юниорском чемпионате мира. Здесь хороший стадион и классная атмосфера.

Пропуск североамериканских этапов изначально был в моих планах, потому что это очень долгое путешествие, смена часовых поясов. Я хочу хорошо подготовиться к чемпионату мира в Эстерсунде, поэтому я решил приехать сюда, потому что важно провести несколько гонок перед чемпионатом.

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