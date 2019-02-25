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Ханна Эберг о ЧЕ по биатлону в Раубичах: «Этот стадион не сильно отличается от олимпийских трасс Пхенчхана»

25 февраля 2019 09:40
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Новости Беларуси. Ханна Эберг тоже в списке звездных участников чемпионата Европы по биатлону, сообщили в программе «Неделя спорта». Шведский наставник Вольфганг Пихлер привез в Минск основную команду, чтобы хорошо потренироваться перед домашним чемпионатом мира.

Ханна Эберг о ЧЕ по биатлону в Раубичах: «Этот стадион не сильно отличается от олимпийских трасс Пхенчхана»-1

Из-за пропуска североамериканских этапов спортсменам надо наверстать соревновательную практику. И сейчас Раубичи – идеальная площадка.

Ханна Эберг о ЧЕ по биатлону в Раубичах: «Этот стадион не сильно отличается от олимпийских трасс Пхенчхана»-4

Ханна Эберг, чемпионка Европы-2019 в индивидуальной гонке:
Мне кажется, что этот стадион не сильно отличается от олимпийских трасс Пхенчхана в прошлом году. Здесь такой же тяжелый старт, длинные и тяжелые подъемы. Публика здесь потрясающая! Я думаю, они поддерживали меня, и я очень счастлива!

Однако чаще Раубичи сравнивали со шведским Эстерсундом: такой же ветер на огневом рубеже.

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# Биатлон # Ханна Эберг # Фотофакт

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