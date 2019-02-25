Тарьей Бё о ЧЕ в Раубичах: «Ваш стадион соответствует стандартам Кубка мира»

Новости Беларуси. Готовиться к чемпионату мира в Минск прилетел и обладатель Кубка мира, олимпийский чемпион Ванкувера Тарьей Бё, сообщили в программе «Неделя спорта».
Новости Беларуси. Готовиться к чемпионату мира в Минск прилетел и обладатель Кубка мира, олимпийский чемпион Ванкувера Тарьей Бё, сообщили в программе «Неделя спорта».
Норвежец изначально называл турнир в Раубичах тренировкой, однако это не помешало ему попутно выиграть медали во всех личных гонках: серебро в индивидуалке и два золота в спринте и преследовании.
Тарьей Бё, двукратный чемпион Европы-2019:
Конечно, для меня это в первую очередь тренировка перед Эстерсундом. Однако надевая бип и выходя на старт, всё равно ощущаешь волнение. Несмотря на то что это чемпионат Европы, публика здесь заряжает так же, как на чемпионате мира. Ваш стадион соответствует стандартам Кубка мира – хорошая трасса. Круто, что трибуны прямо напротив огневого рубежа.
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