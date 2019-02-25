«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков

Новости Беларуси. Элита мирового фристайла дорогу в Раубичи знает уже хорошо: почти каждый год в последнее время один из этапов Кубка мира проходит в Беларуси, сообщили в программе «Неделя спорта». Нынешний этап по срокам как раз совпал с биатлонным чемпионатом, но это не значит, что лыжные акробаты остались без внимания.

Своя аудитория, свои поклонники и своя атмосфера. Корреспондент Екатерина Лихошапко убедилась, что этот зрелищный вид спорта не оставляет равнодушным. А новый вид программы – синхронные прыжки – так точно. Фристайл – один из самых зрелищных видов спорта. Высокие скорости, невообразимые фигуры в полете. Этап Кубка мира в Беларуси надежно обосновался в календаре международной федерации. 23 февраля, несмотря на неприятный ветер и морозную погоду, в так называемом колизее спорткомплекса было много зрителей. Некоторые из них плавно перешли с соседствующей биатлонной трассы, другие же приехали специально на фристайл. Болельщики:



Я всегда болею за наших. Команда очень сильная, в мире всем дает фору. Антон Кушнир – фаворит нашей команды. Увидел сегодня Аллу Цупер, сделал селфи.

Фристайл – очень красивый вид спорта, можно смотреть не отрываясь. Приехали из Курска к вам на биатлон, на чемпионат Европы – поболеть за вас, за украинцев, за Россию. Ну и на фристайл зашли, конечно. Такую возможность нельзя упускать. Этап Кубка мира – это очень важно.

Хотели показать старшему сыну (ему восемь лет), что такое фристайл вживую, потому что это зрелищно, здорово, поэтому приехали, несмотря на погоду.

Я вообще люблю этот вид спорта, все время наблюдаю за ним. Уже который год приезжаю, болею за наших. Желаю всем победы!

В воскресный день, 24 февраля, склон комплекса «Раубичи» совсем не отдыхал. По следам этапа Кубка мира здесь прошли претендующие на включение в официальную программу синхронные прыжки. Многие спортсмены выполняли их впервые, совсем без репетиций. Дебют можно считать удачным: белорусский тандем Антона Кушнира и Артема Башлакова занял первое место.

Артем Башлаков, победитель этапа Кубка мира по фристайлу в синхронных прыжках:

Фристайл – это личный вид спорта, от тебя всё зависит. А здесь нужно еще подстраиваться друг под друга: кто-то поменял старт свой, кто-то – наезд на трамплин, кто-то – приземление. Много нюансов по синхронам. С Антоном, если честно, репетировали только сегодня первый день. Буквально три-четыре прыжка с ним попрыгали. И припрыгались – нашли друг друга.

Зрителям новинка программы пришлась по вкусу, ведь для обывателя оценить синхронность исполнения куда проще, чем разобраться в тонкостях воздушных пируэтов. В восторге остались и сами спортсмены.