«Фристайл – очень красивый вид спорта». Как прошёл этап КМ в Раубичах – мнения фристайлистов и болельщиков
Новости Беларуси. Элита мирового фристайла дорогу в Раубичи знает уже хорошо: почти каждый год в последнее время один из этапов Кубка мира проходит в Беларуси, сообщили в программе «Неделя спорта».
Нынешний этап по срокам как раз совпал с биатлонным чемпионатом, но это не значит, что лыжные акробаты остались без внимания.
Своя аудитория, свои поклонники и своя атмосфера. Корреспондент Екатерина Лихошапко убедилась, что этот зрелищный вид спорта не оставляет равнодушным. А новый вид программы – синхронные прыжки – так точно.
Фристайл – один из самых зрелищных видов спорта. Высокие скорости, невообразимые фигуры в полете. Этап Кубка мира в Беларуси надежно обосновался в календаре международной федерации.
23 февраля, несмотря на неприятный ветер и морозную погоду, в так называемом колизее спорткомплекса было много зрителей. Некоторые из них плавно перешли с соседствующей биатлонной трассы, другие же приехали специально на фристайл.
Болельщики:
Я всегда болею за наших. Команда очень сильная, в мире всем дает фору. Антон Кушнир – фаворит нашей команды. Увидел сегодня Аллу Цупер, сделал селфи.
Фристайл – очень красивый вид спорта, можно смотреть не отрываясь.
Приехали из Курска к вам на биатлон, на чемпионат Европы – поболеть за вас, за украинцев, за Россию. Ну и на фристайл зашли, конечно. Такую возможность нельзя упускать. Этап Кубка мира – это очень важно.
Хотели показать старшему сыну (ему восемь лет), что такое фристайл вживую, потому что это зрелищно, здорово, поэтому приехали, несмотря на погоду.
Я вообще люблю этот вид спорта, все время наблюдаю за ним. Уже который год приезжаю, болею за наших. Желаю всем победы!
23 февраля в Раубичах количество звездных воздушных акробатов, можно сказать, зашкаливало. Тут вам и олимпийские чемпионы, и победители мира и Европы – всего 58 человек.
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Среди мужчин среди прочих в суперфинал удалось прыгнуть только Антону Кушниру, где он завоевал серебряную медаль. Для белоруса это первая в сезоне кубковая награда.
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В воскресный день, 24 февраля, склон комплекса «Раубичи» совсем не отдыхал. По следам этапа Кубка мира здесь прошли претендующие на включение в официальную программу синхронные прыжки. Многие спортсмены выполняли их впервые, совсем без репетиций. Дебют можно считать удачным: белорусский тандем Антона Кушнира и Артема Башлакова занял первое место.
Артем Башлаков, победитель этапа Кубка мира по фристайлу в синхронных прыжках:
Фристайл – это личный вид спорта, от тебя всё зависит. А здесь нужно еще подстраиваться друг под друга: кто-то поменял старт свой, кто-то – наезд на трамплин, кто-то – приземление. Много нюансов по синхронам.
С Антоном, если честно, репетировали только сегодня первый день. Буквально три-четыре прыжка с ним попрыгали. И припрыгались – нашли друг друга.
Зрителям новинка программы пришлась по вкусу, ведь для обывателя оценить синхронность исполнения куда проще, чем разобраться в тонкостях воздушных пируэтов. В восторге остались и сами спортсмены.
Димитри Ислер, призер этапа Кубка мира по фристайлу-2019 в Лэйк-Плэсиде:
Прыжки в тандеме я выполнял впервые. Мне это доставило много удовольствия. Предварительно обговорив с партнером ключевые моменты, мы выполнили единственный тренировочный прыжок, чтобы избежать ошибок.
Уже в следующие выходные в Китае пройдут два заключительных в этом сезоне этапа Кубка мира. Там у наших фристайлистов еще будут шансы, чтобы повыше подняться в общем зачете. Пока Антон Кушнир в генерале занимает четвертую позицию, Александра Романовская после минской неудачи опустилась на пятую строчку. Но разрывы позволяют белоруске рассчитывать на общий пьедестал.
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