Снежана Дребенкова: Можно попробовать включить синхронные прыжки в соревнования во все этапы КМ

Новости Беларуси. Накануне в «Раубичи» съехались и поклонники фристайла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь завершила ЧЕ по биатлону в «Раубичах» с тремя медалями
Там прошел этап Кубка мира и Международный турнир по синхронным прыжкам.
Снежана Дребенкова, участник Международного турнира по синхронным прыжкам:
Синхронные прыжки мы вообще не прыгали. Первая тренировка такая была. Казалось, что будет немножко страшнее и тяжелее, но на самом деле все не так уж и страшно. Можно попробовать включить их в соревнования во все этапы Кубка мира, больше будет медалей.
Турнир по синхронным прыжкам проводился впервые в истории мирового спорта. Символично, что победителем соревнований стал белорусский дуэт Антон Кушнир и Артем Башлаков.
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