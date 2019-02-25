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Снежана Дребенкова: Можно попробовать включить синхронные прыжки в соревнования во все этапы КМ

25 февраля 2019 07:25
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Новости Беларуси. Накануне в «Раубичи» съехались и поклонники фристайла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Там прошел этап Кубка мира и Международный турнир по синхронным прыжкам.

Снежана Дребенкова: Можно попробовать включить синхронные прыжки в соревнования во все этапы КМ-1

Снежана Дребенкова, участник Международного турнира по синхронным прыжкам:
Синхронные прыжки мы вообще не прыгали. Первая тренировка такая была. Казалось, что будет немножко страшнее и тяжелее, но на самом деле все не так уж и страшно. Можно попробовать включить их в соревнования во все этапы Кубка мира, больше будет медалей.

Снежана Дребенкова: Можно попробовать включить синхронные прыжки в соревнования во все этапы КМ-4

Снежана Дребенкова: Можно попробовать включить синхронные прыжки в соревнования во все этапы КМ-6

Турнир по синхронным прыжкам проводился впервые в истории мирового спорта. Символично, что победителем соревнований стал белорусский дуэт Антон Кушнир и Артем Башлаков.

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# Прыжки # Снежана Дребенкова # Фотофакт

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