Снежана Дребенкова: Можно попробовать включить синхронные прыжки в соревнования во все этапы КМ

Снежана Дребенкова, участник Международного турнира по синхронным прыжкам:

Синхронные прыжки мы вообще не прыгали. Первая тренировка такая была. Казалось, что будет немножко страшнее и тяжелее, но на самом деле все не так уж и страшно. Можно попробовать включить их в соревнования во все этапы Кубка мира, больше будет медалей.