Буров и Никитин о своих победах на этапе КМ в Раубичах: «Не все забрали медали – серебро оставили белорусам»

Новости Беларуси. Среди мужчин на этапе Кубка мира по фристайлу в Раубичах Антон Кушнир завоевал серебряную медаль. Золото и бронзу увезли домой россияне – Максим Буров и Станислав Никитин, сообщили в программе «Неделя спорта».

Максим Буров, Станислав Никитин, победитель и призер этапа Кубка мира по фристайлу в Минске:

Не все забрали медали – серебро оставили белорусам. Здесь всегда супер.

Трамплины идеальные, склон идеальный. Единственное, погода подвела немножко. Ну ничего, результат, в принципе, неплохой. Работаем дальше. Дальше – больше.

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