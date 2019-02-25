Что общего у Раубичей с Пхенчханом и шведским Эстерсундом? Яркие моменты ЧЕ-2019 по биатлону

Новости Беларуси. Наверняка всю прошедшую неделю вся Беларусь болела за наших биатлонистов на чемпионате Европы в Раубичах. Форум получился невероятно ярким, сообщили в программе «Неделя спорта». Наш корреспондент Ирина Петыш от звонка до звонка дежурила у трассы, чтобы собрать самые заметные события форума.

Помимо звезд пристальное внимание было и к белорусской команде, которая на чемпионат была заявлена сильнейшим составом. Ирина Кривко пропустила североамериканские этапы, чтобы хорошо выступить дома. Однако за несколько дней до старта лидер белорусской сборной заболела. Пропустив эстафету, Ирина выступила в личных гонках. И несмотря на положительный результат – бронзу и серебро – сама биатлонистка всякий раз сетовала на то, что находится не в самой оптимальной форме.

Отсутствие Кривко в составе смешанной эстафеты поубавило болельщицкий пыл, однако наша команда по-настоящему удивила. На протяжении трех этапов белорусы были первыми. Уже привычно забойщицей стала Динара Алимбекова, вместо Кривко второй эстафету принимала Анна Сола, лидерство удержал и Роман Елетнов. А вот Сергей Бочарников на четвертом этапе сражался не только с Себастьяном Самуэльсоном, но и с ветром на огневом рубеже. Победить обоих он не смог, однако бронзу команде привез. Несмотря на еще недавние золотые перспективы, публика довольна. «Мы должны были показывать такой результат». Алимбекова и Соло о бронзовой победе в смешанной эстафете на ЧЕ в Раубичах Самой многочисленной на чемпионате Европы можно смело назвать группу болельщиков сборной России. Российский триколор мелькал на каждом шагу все пять дней турнира в любую погоду. Определить, кого же поддерживали громче – белорусов дома или россиян в гостях – сложно. Да и, кажется, здесь одинаково громко поддерживали всех.

Минский чемпионат Европы – больше, чем просто очередное континентальное первенство. Впервые за долгие годы биатлонные болельщики видели на этом турнире такой сильный состав. Для кого-то это чемпионат Европы стал новой ступенькой в карьере, для кого-то – очередной тренировкой перед чемпионатом мира. А для молодых биатлонистов это настоящий праздник и возможность соревноваться с сильнейшими.

Антон Смольский, биатлонист сборной Беларуси:

Сам чемпионат принес много положительных эмоций, много положительных моментов от стартов. Как видите, сегодня в шаге был от цветочной церемонии. Для меня это прогресс, потому что соревнуюсь только второй год на взрослом уровне. Здесь, в Раубичах, мне нравится. Большая территория поддержки. Мне не хочется, чтобы заканчивался этот чемпионат. Я бы бегал до конца сезона здесь при такой поддержке.