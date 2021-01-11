Прямой эфир

Сборная белорусов стала четвёртой на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

11 января 2021 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В немецком Оберхофе завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону. В последний день соревнований состоялись смешанная эстафета и одиночный микст, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная белорусов стала четвёртой на этапе КМ по биатлону в Оберхофе-1

В первом виде программы Беларусь представляли Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский. Наш квартет занял четвертое место, уступив победителям – команде России – 50 секунд.

В одиночном миксте Анна Сола и Никита Лобастов стали пятыми. Победу одержал французский дуэт.

Сборная белорусов стала четвёртой на этапе КМ по биатлону в Оберхофе-4

Отметим, 6-й этап Кубка мира состоится снова в Оберхофе. Первая гонка – мужской спринт – 13 января.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Елена Кручинкина # Сергей Бочарников # Антон Смольский # Анна Сола # Никита Лобастов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БАТЭ сформировал тренерский штаб во главе с Виталием Жуковским
11 января 2021 15:18

БАТЭ сформировал тренерский штаб во главе с Виталием Жуковским

Юрий Шевцов объявил состав гандбольной сборной Беларуси на чемпионат мира
11 января 2021 13:04

Юрий Шевцов объявил состав гандбольной сборной Беларуси на чемпионат мира

Экипаж Алексея Вишневского занял 4-е место на 7-м этапе «Дакара»
11 января 2021 12:53

Экипаж Алексея Вишневского занял 4-е место на 7-м этапе «Дакара»