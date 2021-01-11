Сборная белорусов стала четвёртой на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Новости Беларуси. В немецком Оберхофе завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону. В последний день соревнований состоялись смешанная эстафета и одиночный микст, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В немецком Оберхофе завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону. В последний день соревнований состоялись смешанная эстафета и одиночный микст, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом виде программы Беларусь представляли Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский. Наш квартет занял четвертое место, уступив победителям – команде России – 50 секунд.
В одиночном миксте Анна Сола и Никита Лобастов стали пятыми. Победу одержал французский дуэт.
Отметим, 6-й этап Кубка мира состоится снова в Оберхофе. Первая гонка – мужской спринт – 13 января.