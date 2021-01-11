Прямой эфир

Экипаж Алексея Вишневского занял 4-е место на 7-м этапе «Дакара»

11 января 2021 12:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экипаж Алексея Вишневского финишировал четвертым по итогам седьмого этапа «Дакара», сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Экипаж Алексея Вишневского занял 4-е место на 7-м этапе «Дакара»-1

Белорусы преодолели 737 километров за почти пять часов. В итоге от победителя «КАМАЗа» под управлением Дмитрия Сотникова наши гонщики отстали на 10 минут. Вторую и третью позиции на пьедестале также заняли россияне.  

В генеральной классификации Алексей Вишневский идет на вполне презентабельной шестой позиции. Лидирует Сотников.  

# Автомобильные гонки # Алексей Вишневский # Дмитрий Сотников # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби
11 января 2021 12:42

Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Александр Лукашенко о ЧМ по хоккею: оснований для того, чтобы не прошёл, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный
10 января 2021 20:07

Александр Лукашенко о ЧМ по хоккею: оснований для того, чтобы не прошёл, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
10 января 2021 13:53

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Абу-Даби