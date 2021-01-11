Экипаж Алексея Вишневского занял 4-е место на 7-м этапе «Дакара»

Белорусы преодолели 737 километров за почти пять часов. В итоге от победителя «КАМАЗа» под управлением Дмитрия Сотникова наши гонщики отстали на 10 минут. Вторую и третью позиции на пьедестале также заняли россияне.

В генеральной классификации Алексей Вишневский идет на вполне презентабельной шестой позиции. Лидирует Сотников.