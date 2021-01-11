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Юрий Шевцов объявил состав гандбольной сборной Беларуси на чемпионат мира

11 января 2021 13:04
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Новости Беларуси. Юрий Шевцов обнародовал состав мужской сборной Беларуси по гандболу, которой предстоит участие в чемпионате мира. Стартует турнир в Египте через два дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Юрий Шевцов объявил состав гандбольной сборной Беларуси на чемпионат мира-1

Выездной состав включает 20 человек. Из значимых потерь – отсутствие Пуховского и Солдатенко. На предварительной стадии наша дружина будет выступать в группе H. Соперниками станут представители Словении, Южной Кореи и России. Во второй групповой этап попадут по три лучшие дружины из каждой «пульки». А затем пропуски в четвертьфинал получат только по две сборные.  

Напомним, что впервые в истории в чемпионате мира выступят 32 команды.  

# Гандбол # Юрий Шевцов # Борис Пуховский # Вячеслав Солдатенко # Фотофакт

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