БАТЭ сформировал тренерский штаб во главе с Виталием Жуковским

Новости Беларуси. Сформирован тренерский штаб БАТЭ во главе с Виталием Жуковским, который руководил «Ислочью» на протяжении 11 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В борисовской команде помогать Виталию Леонидовичу будут его коллеги из команды Минского района Павел Плют и Андрей Мисюк. Продолжат работу в БАТЭ Александр Лисовский, Виталий Милютин, Андрей Дрозд и Александр Кравченко. Также в тренерский штаб основы вошел Александр Володько, ранее объявивший о завершении игровой карьеры.