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БАТЭ сформировал тренерский штаб во главе с Виталием Жуковским

11 января 2021 15:18
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Новости Беларуси. Сформирован тренерский штаб БАТЭ во главе с Виталием Жуковским, который руководил «Ислочью» на протяжении 11 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

БАТЭ сформировал тренерский штаб во главе с Виталием Жуковским-1

В борисовской команде помогать Виталию Леонидовичу будут его коллеги из команды Минского района Павел Плют и Андрей Мисюк. Продолжат работу в БАТЭ Александр Лисовский, Виталий Милютин, Андрей Дрозд и Александр Кравченко. Также в тренерский штаб основы вошел Александр Володько, ранее объявивший о завершении игровой карьеры.  

# Футбол Беларуси # Виталий Жуковский # Павел Плют # Андрей Мисюк # Александр Лисовский # Виталий Милютин # Андрей Дрозд # Александр Кравченко # Александр Володько # Фотофакт

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