Саснович не смогла пробиться в финал квалификации теннисного турнира в Мадриде

Александра Саснович не смогла выйти в финал квалификации теннисного турнира категории 1000 в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом отборочном поединке белоруска встречалась с британкой Хэрриет Дарт и потерпела поражение со счетом 6:0, 3:6, 6:7.

Еще две наши теннисистки, учитывая высокий посев, стартуют в Мадриде со второго круга. Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между полькой Магдой Линетт и итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Напомним, второй ракетке мира необходимо подтвердить титул, добытый в 2023 году. А соперницей Виктории Азаренко в 1/16 финала станет немка Татьяна Мария либо американка Пейтон Стернс.