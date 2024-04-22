Прямой эфир

Сборная Беларуси по мини-футболу выиграла второй товарищеский поединок у команды Туркменистана

22 апреля 2024 19:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси по мини-футболу провела второй товарищеский поединок против команды Туркменистана. Матч состоялся на паркете столичного Дворца спорта «Уручье», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по мини-футболу выиграла второй товарищеский поединок у команды Туркменистана-1

В первом тайме белорусы открыли счет, отличился Артем Зуенок. Во второй половине встречи гости оформили автогол, а затем ворота Туркменистана поразили Юрий Дубков и Дмитрий Шимановский. Но соперники не сдавались. И им удалось размочить счет – стандарт реализовал Солтанов. Таким образом, команда Александра Черника одержала победу со счетом 4:1. В первом поединке в Могилеве белорусы выиграли 4:0.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруски завоевали две медали на первом этапе Кубка России по велосипедному спорту на шоссе
22 апреля 2024 19:49

Белоруски завоевали две медали на первом этапе Кубка России по велосипедному спорту на шоссе

Результаты белорусок на ЧЕ по боксу в Белграде
22 апреля 2024 19:44

Результаты белорусок на ЧЕ по боксу в Белграде

Соболенко и Азаренко пропустят первый круг «тысячника» в Мадриде
22 апреля 2024 14:13

Соболенко и Азаренко пропустят первый круг «тысячника» в Мадриде

11 медалей завоевали белорусские метатели на всероссийских соревнованиях
22 апреля 2024 14:12

11 медалей завоевали белорусские метатели на всероссийских соревнованиях

9 медалей выиграли белорусы на молодёжном ЧЕ по шашкам-64
22 апреля 2024 14:11

9 медалей выиграли белорусы на молодёжном ЧЕ по шашкам-64

Алексей Протас заработал первый балл в Кубке Стэнли
22 апреля 2024 11:16

Алексей Протас заработал первый балл в Кубке Стэнли

Алексей Алфёров вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
22 апреля 2024 11:14

Алексей Алфёров вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

Завершился 5-й раунд ЧБ по футболу
22 апреля 2024 11:13

Завершился 5-й раунд ЧБ по футболу

В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»
21 апреля 2024 19:26

В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»

Первая олимпийская лицензия у белорусских стрелков! Поговорили с главным тренером сборной Викторией Чайкой
21 апреля 2024 19:26

Первая олимпийская лицензия у белорусских стрелков! Поговорили с главным тренером сборной Викторией Чайкой

Александра Ильминская завоевала бронзу молодёжного ЧМ по фехтованию на колясках в шпаге
21 апреля 2024 19:10

Александра Ильминская завоевала бронзу молодёжного ЧМ по фехтованию на колясках в шпаге

«Всё на высшем уровне». В Ратомке прошёл этап Кубка Евразии по выездке: как это было?
21 апреля 2024 18:59

«Всё на высшем уровне». В Ратомке прошёл этап Кубка Евразии по выездке: как это было?