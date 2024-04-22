Сборная Беларуси по мини-футболу выиграла второй товарищеский поединок у команды Туркменистана

Сборная Беларуси по мини-футболу провела второй товарищеский поединок против команды Туркменистана. Матч состоялся на паркете столичного Дворца спорта «Уручье», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме белорусы открыли счет, отличился Артем Зуенок. Во второй половине встречи гости оформили автогол, а затем ворота Туркменистана поразили Юрий Дубков и Дмитрий Шимановский. Но соперники не сдавались. И им удалось размочить счет – стандарт реализовал Солтанов. Таким образом, команда Александра Черника одержала победу со счетом 4:1. В первом поединке в Могилеве белорусы выиграли 4:0.